【英超】孫興慜煞科戰後形單隻影　找隊友子女玩耍打成一片

熱刺在過去周日的英超煞科戰主場以2：2賽和愛華頓，賽後職球員都帶同家人到球場上慶祝。幾乎人人成雙成對，子女成群，場面溫馨又高興，只有韓國前鋒孫興慜形單隻影，但他看來並不寂寞。孫興慜很受小朋友歡迎，他們都樂意跟「孫叔叔」玩耍。

由於停賽，孫興慜沒有在煞科戰披甲，但他都有在場邊觀戰。完場後，當隊友拖住另一半、抱住子女入草地慶祝時，孫興慜就穿住運動大褸，獨個兒在這個充滿家庭溫暖的場面上踱步。孫興慜未婚也沒有子女，沒有正式的女朋友，父母等家人亦相信在韓國，沒有入場。

孫興慜煞科戰停賽，未有上陣。（視覺中國）

煞科戰後，熱刺球員都帶家人入場慶祝，例如射手哈利卡尼。（視覺中國）

孫興慜「親親」小朋友：

+ 12 + 11 + 10

孫興慜形單隻影，在球場四周走，去跟隊友的小朋友玩耍。他時而逗樂拉美拿的兒子Tobias，時而向基斯甸艾歷臣的兒子Alfred扮鬼臉。孫興慜跟小朋友們打成一片，他抱起一名職員的孩子，將其拋高，玩得很高興。

網民留言：一定是個好爸爸

孫興慜與小朋友玩耍的片段被放上網後，引來網民讚好，其中在youtube上的片段已經超過100萬點擊。有人留言讚孫興慜友善親切：「他一定是個好爸爸及丈夫，你怎能不愛這樣的Sonny！」有人留言問為何孫興慜不結婚，有熱心網民就回應：「孫興慜的父親要他退役後才結婚，現在要他專注足球。」

孫興慜贏得熱刺今季最佳球員及最佳入球。（熱刺Twitter）

"It's such an honour to play in this shirt. I really am the happiest guy in the world."



Sonny on his Player of the Season award.#COYS pic.twitter.com/dnHOKow0ZO — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 2019年5月13日

26歲的孫興慜贏得今季熱刺隊內最佳球員，而他對車路士的入球也當選隊內的今季最佳入球，過了一個豐收的球季。「這是個瘋狂又繁忙的球季！」孫興慜接受熱刺官方訪問時說：「這是個特別的球季，可以在新球場入波，能夠穿起這件球衣，是我的光榮。我是世界上最幸福的人。」不過，眼看隊友們都拖男帶女慶祝，他又那麼喜歡跟小朋友玩，不知孫興慜眼裏又有沒有成家立室的憧憬呢？

孫興慜賽後跟小朋友玩耍片段：