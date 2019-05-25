【法甲】摩納哥壓迪安卡昂護級　麥巴比怒轟33球膺神射手

法甲煞科，季中辭退亨利重召查甸（Leonardo Jardim）的摩納哥以0︰2負主場的尼斯，因同日卡昂以0︰1負波爾多，令摩納哥得以護級留在法甲。迪安將與郎斯踢附加賽、卡昂、甘岡來季降至法乙。

摩納哥在10月辭退曾領軍奪法甲的查甸，迎來首次坐正的名宿亨利。然而亨利經驗不足加上傷兵滿營，他在各項賽事領軍的20場比賽只得4勝5和11負，令摩納哥一度跌落法甲尾二。摩納哥及後忍痛辭退亨利，重召查甸護級。摩納哥及後分別擊敗里昂、里爾等前列勁旅，即使在煞科戰作客以0︰2負尼斯，仍以36分排尾四，逃過降班一劫。摩納哥今季由獨取15球的法卡奧單天保至尊，亨利老友法比加斯1月來投，13次法甲上陣入1球，未有助攻。

法卡奧今季交出15球，是摩納哥陣中取分之匙。（視覺中國）

煞科戰只需一分便可保住尾三的卡昂，主場以0︰1負波爾多，令迪安以2︰1反勝圖盧茲後，以1分之差壓過卡昂升上尾三，將與法乙的朗斯踢兩回合附加賽決定來季去向。卡昂與只得27分包尾的甘岡，來季將在法乙作賽。

PSG前鋒麥巴比以33球成為今季法甲神射手。（視覺中國）

▼2018/2019法甲射手前五名（按圖放大▼）

+ 3 + 2

至於里昂憑暗示離隊的尼當比利絕殺，以3︰2反勝尼姆，以第3完成今季兼獲來季歐聯附加賽席位。主席歐拿斯（Jean-Michel Aulas）指里昂不會一次過放走所有獲垂青的球員︰「除了費基亞，里昂不會有超過二人離隊。」去年6月費基亞曾無限接近轉投利物浦，但最終未能成事，以他今季的表現及傷患紀錄，或令轉會費下調至6000萬歐元以下。

巴黎聖日耳門以91分封王，為近4季最低分法甲盟主，主帥杜慈、星將麥巴比、尼馬去向成疑，而亞軍的里爾來季能否留至尼高拉斯比比、莊拿芬班巴亦是另一個未知之數。