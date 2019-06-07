【F1】法拉利光輝歲月　傳奇戰車F2004橫掃　8個圈速紀錄至今未破

2004年，法拉利統治了整個賽季。18站15次奪分站冠軍，12次排頭位，那時是法拉利最風光的一年。 該年F2004令所有人為之驚訝，就連法拉利上下工作人員都一樣。

2003年法拉利雖然贏得車隊冠軍，F2003GA亦是戰力強橫，但「冰人」拉高倫駕駛麥拿侖MP4-17D拿下車手榜亞軍。MP4-17D是麥拿位侖2002年MP4-17的改良版，基本上仍是舊一年的戰車，這為當時統治F1車壇的法拉利響起了警號。

法拉利2003年被麥拿侖、威廉斯夾擊，一度陷入苦戰。（Getty Images）

F2004可謂F1最強戰車之一。（Getty Images）

一度懷疑計時儀器出錯

法拉利完成F2004後，於私家試車場費奧蘭奴賽車場（Fiorano Circuit）試車，如2003年一樣帶到伊莫拉（Imola）試車。模擬測試顯示F2004比F2003GA快0.5秒左右，但舒密加試車時穩定地做出比舊車快2秒的圈速，雖然當年的模擬技術未如今日般精準，但快2秒亦未免太多，法拉利工程師以為是忘了加上負重，令到F2004車重遠輕於規則允許，所以才會有如此速度。當知道並非如此後，法拉利用了12小時去調查原因，如油量等等，但舒密加認為F2004確實有這樣的速度及戰力。

現為FIA主席的Jean Todt當年不停推動法拉利工程師繼續改良F2004。（Getty Images）

法拉利其後用舊車與新車反覆進行測試，更發現F2004在長距離行駛表現更強勁。另一車手巴里捷奴首次試車後，法拉利同樣對戰車實力感到難以置信，更一度懷疑是計時儀器出問題。不過，如舒密加一樣，巴里捷奴亦認為F2004確是一台好車，更指這是唯一一架可以讓他在麥捷奴賽車場（Autodromo Internazionale del Mugello）的Arrabbiata彎踩盡油門衝過去的賽車。

麥拿侖、威廉士2004年設計都走向極端，影響了競爭力。（Getty Images）

F2004的恐怖實力

2004年一季可說是法拉利的「個人騷」，18站贏15站、12次排頭位出賽，時至今日仍是8條賽道最快圈速的保持者，而且澳洲墨爾本、加拿大韋倫諾夫等5條賽道至今仍在F1使用。什麼原因令到F2004成為F1歷史上最強戰車之一？首席設計師Rory Byrne給了一個大方向：改善2003年的輪胎損耗問題。用上當時最尖端的風洞科技，法拉利改善了車身、散熱及排氣管的設計，改善流向車尾的氣流。F2004將賽車重心放得更低，改良了重量分布，這改動與空氣動力、避震系統的改善使輪胎發揮最大功效。

舒密加2004年歐洲站排位賽

法拉利當年的輪胎供應商Bridgestone亦為F2004付出不少時間。（Getty Images）

應記一功的，還有輪胎供應商Bridgestone。當年頂級車隊就只有法拉利一隊與這間日本公司合作，其他已要數到沙巴、文拿迪、佐敦等次級車隊，Bridgestone基本上可以全心全意應法拉利要求改善輪胎。

其他車隊難以追上，法拉利的確曾討論就此停止研發，但時任車隊主席Jean Todt（現為國際汽車聯會/FIA主席）仍是不肯停下來，要求工程師繼續改良F2004，務求包辦冠亞軍，未能做到時就會要求解釋。Todt要求的，是全面制霸。結果法拉利該季只有3站未能奪冠，另外有5站奪冠但未能同時包辦冠亞軍。

法拉利2005年尷尬地贏得美國站，亦是他們全季唯一一勝。（Getty Images）

2004年後步入時代終結

連同2004年，法拉利連續5年制霸車隊榜，舒密加亦奪得了史無前例的第7次世界冠軍，但一切於翌年徹底改變。F1禁止輪胎供應商在季中更改輪胎的物料、設計，紅色戰車2005年只贏得美國站，而且更是因為用米芝蓮車胎的車隊被禁上場，僅得6隊參賽，才令法拉利贏得分站冠軍。

法拉利統治F1的時代步入終結，在2007、08年兩奪車隊冠軍，07年由拉高倫奪得車手冠軍後，這支意大利豪門至今仍未重回看似理所當然的王座。曾經的絕對王者，時至今日成為了從後追趕的那方。