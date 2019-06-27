【MLS】朗尼半場笠射金球　終止華盛頓聯隊6場不勝

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美洲金盃及美洲國家盃進行得如火如荼，但未有影響美職聯。華盛頓聯隊主場迎戰奧蘭多城，隊長朗尼射入一記近70碼的遠射得手，助球隊以一球力克奧蘭多城。

華盛頓聯隊（D.C. United）在今年的美職聯中，在東岸暫居前列，在今仗聯賽迎戰奧蘭多城，朗尼及拿尼兩名前曼聯球員，再度在美職聯賽場上對碰。

華盛頓聯隊在主場穿起特別版的彩虹號碼球衣出戰，主隊在10分鐘便先開紀錄，在化解奧蘭多城的角球攻勢後解圍，皮球輾轉下落在隊長朗尼的腳下，眼見對方門將站在禁區外，朗尼毫不猶疑未過半場起腳笠射，結果收死對方門將，離門近70碼遠射得手，兩軍在餘下時間未能改寫戰果，結果華盛頓聯隊以一球力克奧蘭多城。

站出禁區外的奧蘭多城門將，面對朗尼的笠射亦鞭長莫及。（路透社）

華盛頓聯隊一球小勝奧蘭多城後，終於在聯賽6場不勝後首度報捷，亦是他們今季第8場勝仗，暫時以30分列東岸第3位，力追費城聯及蒙特利爾衝擊。

朗尼在去年登陸美職聯後，在場上依然交出穩定表現，上季更助球隊「反底」殺入季後賽。朗尼在今仗的超遠程笠射入球，攻入今季賽事的第9個入球，同時亦令人想起當年碧咸在曼聯的經典入球。

朗尼攻入在今季美職聯的第9個入球，亦助華盛頓聯隊一球挫奧蘭多城。（路透社）

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