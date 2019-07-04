【法甲】麥巴比IG上載PSG下季新波衫圖片　示意下季留隊

法國球星基利安麥巴比來季會否留在法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG），成為了今夏一大話題。曾表示自己未必長留PSG的他，最近又拒絕了與這支法國豪門續約，令到離隊傳聞愈炒愈真。 不過，該名法國國腳周三（3日）於社交網站上載來季新波衫圖片，示意自己來季仍會留PSG。

麥巴比曾在法甲頒獎禮表示，自己期望未來會有「新計劃」，只要生涯出現了轉捩點就會離開聖日耳門。不過，他於社交網站上載一張自己穿上PSG新一季球衣的相片，並寫上「Ici c'est paris（Here is Paris）」，又寫上了19/20，示意自己來季將會留在PSG。

麥巴比於網上上載下季球衣相片。（Kylian Mbappe twitter）

麥巴比曾暗示自己想離隊。（Getty Images）

麥巴比雖然算是「表明心跡」，但下季後如何仍然未有人知，這名法國國腳日前被爆，無意與PSG續約，令到離隊傳聞更甚囂塵上。雖然現在可謂「辟謠」，但麥巴比合約到2022年到期，故PSG仍未算是完全留住了麥巴比。

皇家馬德里屢傳想羅致麥巴比。（Getty Images）

盛傳利物浦皇馬成買家

自麥巴比於法甲頒獎禮的「震撼彈」後，皇家馬德里一直都被傳為最有機會得到這名法國天才的球隊，剛奪得歐聯冠軍的利物浦亦成為傳聞買家之一。當麥巴比拒絕續約的消息傳出時，更有利物浦球迷敦促球會盡快出錢搶人，希望球會可以得到這名上季於法甲攻入33球的球星。

外媒指利物浦亦對麥巴比有興趣。（Getty Images）

事實上，在新波衫 的官網宣傳短片中，尼馬及麥巴比都有出鏡。尼馬季後就盛傳想重返巴塞隆拿，更有指他不惜公開謝罪，只望博得巴塞球迷原諒。不過，短片傳出後，外國傳媒都指PSG似乎已經肯定來季兩名當家球星，都會繼續留在巴黎。