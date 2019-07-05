【來稿︱陳葦如】秘魯復興

對上三屆美洲國家盃，智利成績最好兩度封王，其次是阿根廷兩度屈居亞軍，再接着是一次亞軍、一次第四的巴拉圭，與及2011、15年都取得季軍的秘魯。秘魯近年雖不見有甚麼新星湧現，但成績卻有所突破，相隔36年再次出席世界盃，於俄羅斯亮相，今年更是44年後再次晉身美洲盃決賽。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

秘魯過往曾兩次取得美洲盃冠軍，第一次是1939年，當年最特別的是由一位英格蘭人格連維（Jack Greenwell）作為教練領軍，亦是至今唯一一位非美洲籍教練取得美洲杯錦標。第二次是1975年，當年四強淘汰巴西，決賽擊敗哥倫比亞封王。隨後的1978和1982年世界盃都見到秘魯人的身影，然後就沉寂了三十年，到近年才漸見起色。

秘魯在淘汰賽連挫烏拉圭及智利，打入決賽。（Getty Images）

秘魯今屆美洲盃晉級過程：

今屆秘魯的加歷卡教練也是來自阿根廷。（Getty Images）

4231繼續是球隊主打陣式，古華、法芬、波洛三位是前鋒身後的攻擊手，當老將法芬因膝傷倦勤後，安達卡利約、艾迪臣科利斯就得到更多機會，而放在最前線的仍然是五屆美洲盃元老，現年35歲的古里路，由2007年那一屆開始已經累積了13個美洲盃入球，是現役球員中最多，今屆在前線的護球、策應能力仍然不錯，並取得兩個入球。約頓和達比亞則繼續是兩位墮後的中場中，較大的改動是中堅辛巴奴，這位18-19球季效力瑞士巴素爾的球員，自2016年3月起曾缺席國際賽超過三年，直到今屆第一場分組賽才重披國家隊戰衣，但表現是穩定、可靠。

35歲的古里路老而彌堅。（Getty Images）

秘魯攻中古華，支援古里路攻堅。（Getty Images）

阿根廷教練近屆與美洲盃決賽相當有緣，連續四屆決賽都有他們的參與，2011年馬天奴帶領巴拉圭、2015和2016年森柏奧利與馬天奴，比斯與馬天奴都是阿根廷教練之間的較量。今屆秘魯的加歷卡教練也是來自阿根廷。自2015年執教之來，加歷卡對陣容保持相當的完整性，今屆23人大軍有16名是去年世界盃的舊將，默契和合作性相當高，主力陣容變化亦不大。

艾迪臣科利斯上場對智利先開紀錄。（Getty Images）

安達卡利約（右）與智利的加利美度。（Getty Images）

秘魯與巴西在最後一輪分組賽曾經相遇，當時巴西大勝五球，是今屆整個賽事比數差距最大的一場。秘魯錯誤甚多，門將加耶斯嚴重失準是關鍵，而巴西早早入局，準確地把握機會，20分鐘內入兩球也是大勝的主因。綜觀今屆賽事，巴西的團隊精神，防守的積極性，加上阿里遜穩健的把關都造就球隊至今未失一球，而加比爾捷西斯終於成功在大賽取得入球，丹尼爾艾維斯回復青春的助攻力，都讓進攻的質素更有保証。可惜韋利安受傷，中前場選擇少了一人。

分組賽大比數落敗，決賽再遇時可以擊敗對手的例子，過往的確比較少，但也不是完全沒有，1954世界杯分組賽，匈牙利八比三大勝西德，14日後決賽碰頭時，西德以三比二取勝。如今秘魯分組賽曾零比五不敵巴西，15日後的決賽相遇，情況又會如何？

秘魯在分組賽遇上過巴西，結果以0：5大敗。（Getty Images）

Now TV 650台及Now E直播 07/07 3：00 季軍戰 阿根廷 Vs 智利 08/07 4：00 決賽 巴西 Vs 秘魯

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