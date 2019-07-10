【女籃】官健好「出山」以老帶新　福建誓齊上齊落

福建去年打着以老帶新的旗號，以全勝姿態包攬銀牌、常規賽和季後賽冠軍，得來不易。以老帶新的季度還沒有過去，而且人腳一年比一年「嫩」；打到季後賽，面到一場又一場的硬仗，亦師姐亦教練的官健好（好姐）都要出山了。

「休了半年至一年吧？」我笑說。

「一年了！」好姐砍釘截鐵的回答。

繼常規賽最後一場不敵均安，上場再敗在偉邦手上，連吃下兩場敗陣的福建沉寂了好一陣子，昨天（9日）迎戰安青終於找回應有的手感和狀態，最終以53：49終止連敗的低潮。

官健好親身上陣做場上的教練，一方面讓球員安心，也讓卓婷（中）無後顧之憂地得分。（張倩儀攝）

「當初都說過我們很多新人，其實都想她們打多一點，常規賽的時候大家都表現都不錯，因為很多時候都打順境波。」但到了4強，大家技術、經驗相若，每一場都是緊湊的40分鐘，福建新人多就會變成一大的弱點。「這兩場被人一反超，新人經驗不足，要她們打逆境其實是有點弱；本來有阿一（黃芷晴）可以帶着她們，但腳傷缺陣，需要一個有經驗的人幫忙帶着球隊，卓婷就可以專心得分。」好姐細聲自己出山的因由，只見她身為射手，上場卻沒有搶攻，只是做着控球，做着場上的教練。

官健好控制節奏，也善用射手和中鋒間的連線，給陳偉萍信心。（張倩儀攝）

「控制節奏和快慢，新人可能很快被人打兩球或是自己失誤兩球就會亂，我出來至少就可以幫一幫。」的確，有好姐帶着隊友打，特別是新人都會顯得安心和放膽一點，而卓婷就可以放心進攻，「自己打射手和中鋒的連線會比較緊密一點，上半場陳偉萍有一點沉，但當我和她連線起來打，其實是可以很有信心的」。雖然自己不是得分的主角，但本來這就是小朋友的時代，自己可以做的就幫一把：「我沒有想自己打很多，希望大家可以定到找回自己的節奏，你看有一定分差，我就會回去休息。」

陣中絕大部分都是沒有甲組經驗的小將，雖然有滿滿的體力和熱誠，但卻少了經驗。（張倩儀攝）

衝冠、衛冕，福建作為女甲的強隊，這是固然會有的想法，但以陣容的改變來看，殺入4強已是達標。「如果抽起我和阿一，有經驗的人就只有卓婷和陳偉萍，其他全部都是新人，大家一路走來手風順，沒有壓力下其實可以拉（比數）得很開。」但現實就是殘酷的，新人有魄力、體能、速度和熱情，卻缺了高水平不可少的經驗和心態，以老帶新，就是集多元能力於一身。「緊張的時候，可能自己給自己的壓力，也可能是衛冕的壓力，但我們教練團常說：我們沒有這回事，因為這是一隊全新的福建，不要讓這些顧慮壓着自己。」

其實冠不冠軍，對今年的福建來說也許不是最重要，好姐口中大概是球員的成長才是長勝的關鍵：「過去一星期，做到很多事，很多的輔導，我今場上陣除了是控制節奏，也是一種以身作則，告訴她們輸不要緊，我們齊上齊落，做到了，很好。」還有一場的生死戰，與七喜同爭今季的季後賽冠軍，大概又是一場硬仗，就看經過一場的勝仗，福建還可以走多遠。