【拳擊】俄羅斯拳手13連勝後疑腦水腫致死　不排除與人為因素有關

俄羅斯拳手Maxim Dadashev取得13連勝後，赴美國參加國際拳擊聯合會舉辦的超輕量級賽事，激戰至第11回合後投降，其後暈倒送院，最終不治。

Dadashev的教練James "Buddy" McGirt指他無法說服Dadashev退賽，在比賽第12回合開始前，James在場邊和他對話，請求他放棄比賽的畫面，令人動容。

他在Dadashev激戰至第11回合後，當Dadashev被對手Subriel Matias連環擊中時，掉白毛巾以示投降。惟賽後Dadashev已無法自行步行到更衣室，並出現嘔吐症狀，隨即被送到醫院搶救，當時已陷入昏迷，診斷為腦水腫。醫護人員立即為他施行手術，但搶救無效，終年28歲，職業生涯留下13勝1敗的紀錄。

俄羅斯拳手Maxim Dadashev（左）在賽後因腦水腫死亡。（Getty Images）

Buddy McGirt, Dadashev’s trainer, knows the dangers of boxing with 80 career pro fights from 1982-1997. He stopped the fight after the 11th round and thought about it following Round 9. pic.twitter.com/owin74Rwdt — David Kano (@TheDKano) July 23, 2019

James表示：「我看他快要倒下了，當他第11回合回到角落，我早就下定決心不要打他了。我詢問他只是基於尊重。只要一拳就能改變整個人生，我寧願讓他對我生氣的幾天，也不要留下一輩子的遺憾。」他續指：「這讓你了解拳擊運動，他在訓練中竭盡所能，一切都沒問題。我自己的腦中也一片混亂，並回想我當時如果做什麼不一樣的決定，結果是不是能有改變？這運動一拳就能將改變一切。」

俄羅斯拳擊總會對事件大感惋惜，更指死者為俄羅斯拳壇的明日之星，承諾會為死者家屬提供一切支援。聯盟亦為今次事件展開調查：「我們會徹底調查關於賽事的情況。我們需要知道事實真相。」他認為有人為因素牽涉在內，可能有違規事件發生。

拳壇對Maxim Dadashev的離世深表遺憾，其中俄羅斯拳擊總會表示會徹查。（Getty Images）

其他拳手也在網上發文悼念，包括前世界排名第一的北愛爾蘭運動員Carl Frampton：「很聽到他離世的消息很不開心，希望送上最深切的哀悼。」英國的Eddie Hearn亦對事件表示失落，願死者安息。