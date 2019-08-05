【龍脊行山路線】迷人港島徑八段　喜劇之王、海闊天空取景地作結

龍脊（Dragon's Back）聞名世界，不用費太多力氣，享受到石澳灣全景和「大地在我腳下」之感，解釋了不分國籍的人到此一遊正評如潮。筆者到達大浪灣後意猶未盡，到石澳尋找電影《喜劇之王》、Beyond名曲《海闊天空》MV拍攝地，一句句經典對白及歌詞在腦海略過，不其然會心微笑。 文：周立賢

假日行龍脊 宜調整出發時間避人龍

登過數次龍脊，碰過不少新手上路，今次也沒有例外，有遊人手持一支細水、穿牛仔褲登山，不禁為他們擔憂。即使這條路線不算難行、上山少落山多，也要做好準備。到龍脊行山前，可以在筲箕灣站補給充足水分及乾糧。

經筲箕灣A3出口到巴士站乘9號新巴、或於筲箕灣A2出口到小巴站坐紅Van，於土地灣下車就可以起步。該處有完善的廁所、地圖、路標，山路可同時容納兩至三人，足以應付閒日人潮，但假日出遊的話，可選擇較早出發以減少在山上排隊時間。基本上沒有明顯分叉路，順住大路走就對了。

由約150米的土地灣起行，中途見到涼亭時右轉往登山方向，大約30分鐘內就到達最多人打卡的平路。居高臨下整個藍塘海峽、石澳半島、五分洲、大頭洲等盡在眼前。除了青山綠水，亦聽到由泳灘傳來陣陣笑聲，視覺及聽覺都予人放鬆之感，難怪康文署以「海闊天空風景路線」形容這條世界級路線。

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土地灣的路標清楚，一看就知是龍脊行山路線。（周立賢攝）

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01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

落山比上山時間多

向北走不消10分鐘，右方的山谷可望到石澳灣，同時左方是白筆山及大潭灣，兩邊都被水包圍不算常見。再花少量力氣，就到達今次最高點的284米的打爛埕頂山。

前方的山氣勢磅礡，配以水色碧緣的大浪灣在旁，遠方的釣魚翁襯托，原本坐在長椅上不願離去，無奈太陽的熱力催促下還是繼續上路。前方的連續不斷的山脊一個接一個，風景美不勝收，要準備下山了。

之前的路段較開揚，下山路段開始樹蔭較密，下降約70米在龍脊尾轉右，向大潭峽行。

這路段極之平坦，而且樹木茂盛，可以收起相機回氣。堅持半小時至45分鐘，見到哥連臣山食水定壓缸，代表前方是分叉路，向西方約15分鐘到大潭峽，而今次路線是向東往1小時腳程的大浪灣。一路上的石屎路十分好走，見到第二個涼亭即到達馬塘坳，遊人可以在此休息一會，迎接今次路程最難的部分。

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不太辛苦就可以到平台，望到石澳全景。（周立賢攝）

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大浪灣乘車回市區

由馬塘坳下降約170米至大浪灣，落斜考驗小腿肌力，加上剛灑完一輪驟雨令路面濕滑，同行的足球健將有感小腿後肌繃緊。事實上，要應付約千級樓級，盡量全掌落地以平均受力，若有需要帶行山杖慢慢行就絕無問題。

看到標距柱H100，意思是走到港島徑第八段的盡頭，但未是筆者的終點。村內不少屋都以白色為主，配合日落的確有點像希臘的「白色小屋」。可在大浪灣村士多補充後，坐巴士離去。

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《喜劇之王》定情樹抵擋颱風進襲

時間尚早，決定沿大浪灣道到石澳，但行人路雜草叢生，不時有巴士及旅遊巴駕過，坐紅色小巴或9號新巴到石澳泳灘才是上策。尋找《喜劇之王》、Beyond名曲《海闊天空》MV拍攝地的任務正式展開，在1955建立的石澳巴士總站旁邊，可見石澳健康院幾隻大字，步進去便見到《喜劇之王》片中尹天仇（周星馳飾）常駐的街坊福利會。

「街坊福利會」現實為外牆粉紅色的石澳健康院。2018年超強颱風「山竹」破壞當地部份設施，幸好於石澳健康院旁尹天仇教柳飄飄（張柏芝飾）入戲的那棵「定情樹」仍屹立，只是石澳健康院部份位置正維修，未能進一步接近。

由於石澳健康院封了路，只好兜路向石澳後灘走，敬請遊人不要騷擾到民居。約5至10分鐘就走到岸邊，見到一個似曾相識的石磚舖位，頓時醒起是洪爺（林子善飾）與尹天仇教甜筒輝及洪爺手下田啟文演戲的場景，尹天仇正是在此處首次借俄國戲劇理論大師史坦尼斯拉夫斯基（Станиславский）名作《演員的自我修養》，道出演戲是要帶着「由外到內，再到返外」的深度，可算劃時代的對白。

同樣的場景緊接着洪爺告訴嫲嫲自己有份參演《雷雨》。歲月如煙，舖位人去樓空，飾演洪爺嫲嫲侯煥玲亦不在人世。日色漸去，未夠時間找到石澳天后古廟。

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石澳泳灘全景。（陳天朗攝）

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「原諒我這一生不羈放縱愛自由」

由石澳山仔道向東走到大頭洲，原本連接石澳後灘與大頭洲之間的「情人橋」是不少人打卡聖地，但被超強颱風「山竹」吹至倒塌，難怪到訪當日大頭洲當日十分清靜。每年某些日子，就成為Beyond歌迷為黃家駒紀念的聖地。

Beyond《海闊天空》在石澳大頭洲取景，以滾石唱片的官方Youtube片段計算，已有4800萬人次看過。Beyond四子在海邊吹着風，配以海浪拍打岩石，沒有太多計算，MV簡單而令人難忘，就成了經典。值得一提是該帶的海岸岩石呈現紅、黃色，因岩石含鐵質。

香港出產過擁有非一般世界觀的Beyond樂隊，也孕育了每次重播他的電影也睇到尾的周星馳，兩大經典曾交集於石澳岸邊。石澳、藍塘海峽、大頭洲不單是地理名詞，更記載了香港昔日的光輝歲月。

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大頭洲是Beyond名曲《海闊天空》MV拍攝地。（周立賢攝）

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