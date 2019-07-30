【棒球】石原聰美開球無冷場　模仿名宿「No-look」投球贏掌聲

日本著名「小惡魔」女星石原聰美近年成為棒球賽開球禮的常客。日本時間周三（29日），她現身東京巨蛋，為日職退休球星交流賽揭開序幕，又來「露兩手」。她近年喜歡模仿一些特別的投球方法，今年則模仿名投岡島秀樹的高壓投法，獲得一片掌聲。

石原聰美由2014年起為日職退休球星交流賽開球。踏入第6年，她挑戰了名宿岡島秀樹的「No-look」投法。岡島現役時投球，出手一瞬間不會望向捕手方向，成為他的招牌技。

石原結果站在投手丘上，投出1個高拋物線的球，博得全場觀眾掌聲。她事前接受岡島秀樹本人親身指導其高壓投球法。經反覆練習後，昨晚投球總算沒有與好球帶「離天隔丈遠」，完成後更與擔任捕手的古田敦也及岡島秀樹握手、擁抱慶祝。

石原聰美連續6年用不同方法開球。（網上圖片）

石原聰美今年開球「唔望人」片段

岡島秀樹現役時代的「No-look」投球法（點擊影片觀看）：

石原聰美2017年表演潛水艇式投球片段

投球時不看捕手方向，石原聰美做到了。（網上圖片）

石原聰美由2014年起為日職退休球星交流賽開球。她每年都會選用不一樣的投球方式，全部向名宿「致敬」。例如2016年使出野茂英雄的「龍捲風」投法，2017年渡邊俊介的「潛水艇」式。去年，她則模仿橫濱Baystar投手三浦大輔的二段投法。