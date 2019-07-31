【奧迪盃】馬些路「助攻」卡尼入波　皇馬又輸一場不敵熱刺

在德國舉行的奧迪盃四角賽，皇家馬德里左閘馬些路誤傳「助攻」哈利卡尼單刀射入，熱刺以1：0勝出入決賽，會跟拜仁慕尼黑爭盃；另一場，拜仁則以6：1大勝費倫巴治晉級。

在當日時間昨日（7月30日）的4強，上場在國冠盃被馬德里體育會大炒7：3的皇馬遇上英超的熱刺。上仗半場失5球的皇馬門將泰拔高圖爾斯足踝受傷缺陣，可能要養傷一個月，至於盛傳離隊的翼鋒加里夫巴利亦沒有隨隊到慕尼黑，但皇馬的正選依然強大，沙治奧拉莫斯、華拉尼、莫迪歷、卻奧斯、賓施馬及夏薩特等擔正。

夏薩特正選披甲，他的一記轉方向長傳間接令皇馬失波。（Getty Images）

馬些路在上半場的回傳變「助攻」。（Getty Images）

22分鐘，皇馬後防犯錯以致落後。夏薩特回後場接應，再分波到左路，但他的傳球太大力，位置也不對，馬些路跑回去接波，勉強在邊線前截到，並回傳去。不過，馬些路的傳球變成給予哈利卡尼的「助攻」，卡尼截到後入禁區，單對單面對基羅拿華斯射入，熱刺領先1：0。

哈利卡尼截到馬些路的回傳，單刀破門。（Getty Images）

卡尼的入球帶領熱刺擊敗皇馬。（Getty Images）

哈利卡尼入球片段：

皇馬及熱刺今場控球不相伯仲，射門方面雖然皇馬較多，有22次攻門但只得兩次中目標；熱刺的射門較具威脅，15次攻門中有9次中目標。若非皇馬門將拿華斯神勇，換邊後救出卡尼、孫興愍及迪利阿里等的射門，皇馬恐怕輸得更多。完場前，熱刺快速反擊，小將帕洛特更有腳射門中柱。

最終，熱刺以1：0擊敗皇馬，將會在決賽面對拜仁。東道主拜仁在同日另一場4強，以6：1大勝費倫巴治晉級，湯馬士梅拿大演帽子戲法，連拿度辛捷士、京士利高文及哥列斯卡各建一功，至於費倫巴治就由德國球員麥斯古斯破蛋。決賽及季軍戰會在當地時間今日上演。

雖然皇馬輸波，但門將基羅拿華斯的表現仍獲得好評。（Getty Images）

雖然連敗兩仗，但皇馬主帥施丹表示不會失去信心，他說：「我擁有一支優秀的團隊，我們只需要一場勝仗。我覺得樂觀，大家不用杞人憂天。對熱刺這場，我們已經有進步，而我們目前要做的是，每一日都要比上一日做得更好。我為輸波感到難過，但我們確實踢得更好。無可否認，我們今場開局踢得差，但我們並不會失去信心，因為球季是很漫長的。」

皇馬的日本小將久保建英亦有後備上陣，表現不俗。（Getty Images）

記者還是關心哈美斯洛迪古斯及加里夫巴利的去留，施丹回應：「我真的不知道哈美斯下季會否留在馬德里。我沒有去想他的去向，我認為現在要集中精神應付奧迪盃。」對於巴利的情況，施丹則說：「他沒有隨隊，因為他身體不適，不太舒服。跟醫生商量過，他留在馬德里會較好。他在馬德里都有操練，這是一個我跟隊醫共同作出的決定，之後告訴他。」

施丹還大讚拿華斯在今場的表現，對於正選門將之位，這名法籍主帥說：「我不認為有任何球員可以得到保證百分百踢正選。」

施丹賽後表示輸波令人失望，但他不會失去信心。（Getty Images）

皇馬對熱刺精華片段：