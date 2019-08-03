【英超】曼聯與李斯特城達成協議　哈利馬古尼將8000萬鎊投紅魔

英國權威媒體《BBC》報道，曼聯與李斯特城就轉會費達成協議，以破後衛世界紀錄轉會費的8000萬鎊，收購26歲英格蘭國腳中堅哈利馬古尼。

李斯特城領隊羅渣士亦證實消息，他說：「兩間球會已經同意轉會費，但在落實交易前，還有一些程序要做。」《BBC》報道稱，哈利馬古尼（Harry Maguire）將於周末接受曼聯體測。他無法趕及今日對AC米蘭的國冠盃披甲，相信他的地標戰會是英超首輪對車路士。

哈利馬古尼勢於日內投曼聯。（Getty Images）

曼聯現有後防人腳（按圖放大）：

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羅渣士續說：「哈利馬古尼是個獨特的球員，我們並不想失去他。他是個頂級的球員，也是個好人。這個夏天，他知道自己獲得其他球會青睞，但在季前集訓都表現得非常專業。」

李斯特城領隊羅渣士（左）確認，兩間球會已經同意哈利馬古尼的轉會費。（Getty Images）

曼聯及李城今夏為馬古尼的轉會拉鋸，之前曼聯開價7000萬鎊，而李城則還價連附加費逾9000萬鎊，最後兩隊達成協議，同意轉會費8000萬鎊，並沒有附加費。英國《每日鏡報》透露，曼聯會向馬古尼開出一份周薪15萬鎊的5年合約，並附有一年球會自動續約選項。

曼聯今夏之前簽入兩名新兵，分別是身價1500萬鎊的威爾斯翼鋒丹尼爾占士以及5000萬鎊的英格蘭右閘雲比沙卡，如果馬古尼的轉會落實，曼聯今夏的轉會支出將達1.45億鎊。

哈利馬古尼擅長頭槌爭頂。（Getty Images）

據李城的官網介紹，在1993年3月5日出生的馬古尼，身高1.94米，體重100公斤，是一位十分高大強壯的守衛。在上季英超爭頂多於50次的球員中，馬古尼的成功率最高，152次爭頂中有118次成功，有78%頂贏頭槌，甚至高於利物浦的雲迪積克（75%）。

馬古尼是一位喜歡長傳的中堅，上季292次嘗試長傳，有191次成功，長傳成功率為65%；在成功率方面，他比雲迪積克（62%）、大衛雷斯（57%）及艾達韋列特（59%）高。

哈利馬古尼勢將離開李斯特城。（Getty Images）

哈利馬古尼是英格蘭代表隊的正選中堅。（Getty Images）

今夏轉會窗主要交易（按圖放大）：

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英超頭5輪賽程（按圖放大）：