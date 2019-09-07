【足球】尼馬今季回巢無望　傷後首戰助巴西逼和哥倫比亞

巴黎聖日耳門（PSG）球星尼馬，整個暑假傳聞回歸舊東家巴塞隆拿，傳到開季，等到轉會窗都關掉，依然只聞樓梯響。傳言終止於巴塞會長一句話：「不。」 尼馬「愛回家」連續劇可以暫告一段落，未知會否在PSG解凍。而他於6月受傷後首次上陣，代表巴西在友賽交出一入球一助攻，2：2逼和哥倫比亞。

巴塞主席巴杜美奧（Josep Maria Bartomeu）接受球會電視台訪問，回應尼馬的轉會傳聞。他被問及1月轉會窗重開，尼馬會否回歸巴塞，斬釘截鐵道：「不會，現在來說，不會。」他更指尼馬並非球會在今夏轉會窗的首要目標，有傳回歸純屬意外：「球隊有組軍計劃，簽入尼馬的機會在市場上出現，並非我們的計劃，是額外之事。」

巴塞今夏最重磅收購是從馬體會簽入法國國腳基沙文（左）。巴杜美奧指收購計劃沒有尼馬。（Getty Images）

尼馬去季完結後已表露去意，明示兩年前離開巴塞是錯誤，希望吃「回頭草」。縱然巴塞在轉會窗期間屢傳收購或借用舊將，但直至轉會窗關閉仍未見成事。尼馬在6月為巴西友賽卡塔爾時右腳受傷，雖然法甲開季前已傷癒並隨PSG操練，但因轉會傳聞滿天飛，被教練杜曹雪藏。

尼馬開季後未曾為PSG披甲，但今戰巴西證明已經傷癒。（Getty Images）

尼馬發揮出色，助巴西打和哥倫比亞。（Getty Images）

回到國家隊，餓波已久的尼馬3個月來首戰，在美國邁亞密友賽哥倫比亞踢足90 分鐘。他於上半場開出角球，助卡斯米路頭槌破網，先開紀錄，但哥倫比亞由路爾斯梅利爾梅開二度，反超前領先半場。下半場，老將丹尼爾艾維斯右路傳中，尼馬及時趕到射入，助球隊逼和2：2完場。

哥倫比亞與巴西在美國約戰，杜雲沙柏達爭頂時高人一等。（美聯社）