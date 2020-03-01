【將軍澳行山路線】壁屋登鷓鴣山先苦後甜　尋周星馳賣點心足印

鷓鴣山是不少將軍澳居民晨運或出身汗的後花園，可同時眺望牛尾海、科技大學、將軍澳市區、釣魚翁等景色，也是訓練上落梯級腳骨力的好地方。離開時可以到寶林邨走一轉，加一點想像力可以把自己代入《新精武門1991》中的周星馳，想像於寶林酒樓推點心車經歷失敗，後來克服困難出戰世界自由搏擊大賽的故事。 文：周立賢

由壁屋起步登鷓鴣山沒有鋪好的上山路，注意體能付出不低。上山之路須通過大量蜘蛛網在樹木間，有需要的話可戴手套，而且最好有一對合適的行山鞋及長褲結伴才好成行。

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

坐91/91M/92巴士或多條來往西貢的小巴路線於壁屋下車，沿清水灣道往碧翠路。碧翠路的英文為RAZOR HILL ROAD，已距離鷓鴣山不遠。經油站後可在超級市場作最後補給，見到麗沙別墅後，轉左就會見到將會登頂的鷓鴣山，又名剃刀山。

在墳地旁開始登山，個人經驗是初段較迷茫，即使逆行過一次，初段的路線極不明顯，而且進入密林時光度明顯下降，雙眼需時習慣。

不一回已汗流浹背，開始見到有心人在樹木間綁好的粗繩，成功已在眼前。有雙手之助加上路線漸見明確，感覺較早段踏實之時，突然已到432米的鷓鴣山頂。鷓鴣山的三角網測站可望到東方的牛尾海。

▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼

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最好的拍照位置在前方，往下走廿米，左方的香港科技大學、遠一點的牛尾洲、吊鐘洲、前方的鴨仔山出現。再走多幾步，釣魚翁也在眼前。下山的路有不少分叉，大多數都可到達相同地方，只是右方較多斜路，左方較多梯級。下山也很累人，經過中間一個平地小休後，約半小時回到平地寶琳北路，過馬路到寶林邨。

寶林邨在1988年入伙，有涼亭、體育館等公共空間予居民休憩，這裏亦埋藏一段香港電影的草根味。從前的港產片，要角一般都是基層，左頌昇任導演的《新精武門1991》也不例外。劉晶（周星馳飾）由廣東來港，未能聯絡到鄉里時被瀟灑（鍾鎮濤飾）打劫，因吹蕭萍相告而得知瀟灑地址，就是寶林邨。

寶林酒樓佔戲份不少，周星馳與鍾鎮濤一度在寶林酒樓內「推車仔」賣點心，後來與黑社會打鬥，最後失去工作。根據在寶林邨長大的友人指出，寶林酒樓即現時薩莉亞意式餐廳與旁邊的茶記位置。失意之後二人決定參加世界自由搏擊大賽，冠軍獎金達1000萬。片中所見的涼亭、郵政局沒有大變，門外賣郵票的位置一樣。

▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼

開始下山時，才有較開揚美景。

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由壁屋登鷓鴣不算非合家歡路線，未至於手腳並用，即使有絲帶作路標仍有機會迷路。鏟林上升約150米，需一定體能。最好在日照充足的時間登山，否則在密林中難以分辦方向。若想輕鬆一點，或者是行山經驗少的人士，最好由寶林邨起步、原路折返較容易。