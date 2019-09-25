【德甲】拜仁主席漢尼斯威脅德國足總　若棄用紐亞即停止供應球員

德國門神紐亞已經33歲，終有一日要退下來，而且另一門將達史特根都開始為上陣時間太少抱怨。 想不到應由德國教頭路維定奪的決定，拜仁主席漢尼斯都要過問，更威脅德國足總，若棄用紐亞，就會停止向國家隊提供球員。 拜仁慕尼黑於德國球壇地位超然，但是否可以隻手遮天？

德國已進入世代交替的時間，主帥路維已停用數名2014年世界盃功臣，當中更括拜仁球員如湯馬士梅拿。達史特根不時都會為自己於德國隊上陣時間問題發聲，更不諱言自己的國家隊生涯被隊長紐亞擋住前路，更因而遭到漢尼斯反唇相譏。

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紐亞仍是德國首選門將。（Getty Images）

拜仁主席漢尼斯開公威脅路維，指若棄用紐亞，就不會再放人給德國，哥列斯卡、基拿比、甘美治、歷卡斯蘇尼都是現時德國隊的常客。「在紐亞失去德國隊一席位之前，我們不會再為國家隊提供任何球員。」漢尼斯向《圖片報》說。

漢尼斯公開威脅德國足總。（Getty Images）

漢尼斯拒對話：「路維聽到了」

被問到會否跟路維及德國足總一方進行對話時，漢尼斯直言：「我們要說的，他都聽到了，那些話都會在他耳內回響。」紐亞2009年起成為大國腳，至今已為德國上陣90場，為德國奪得2014年巴西世界盃的功臣之一。

效力巴塞隆拿的達史特根為身德國上陣過22場，其中10場來自2017年，當時紐亞受傷病困擾，達史特根成為了正選門將。