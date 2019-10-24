【歐聯】VAR又擺烏龍！錯判阿積士越位推翻入球　車路士全取3分

阿積士周四（24日）歐聯分組賽H組主場鬥車路士，本來35分鐘先拔頭籌，但VAR最後判入球的昆斯普美斯越位在先，主隊「慘食詐胡」，終以0：1不敵車路士。 不過翻查之下發現，VAR竟錯將作出越位判決的鏡頭，定格在傳中的薛耶治出波之後那一格，再次惹起爭議。

阿積士35分鐘有薛耶治於右路傳中，昆斯普美斯入楔破門，但VAR隨後重看片段判普美斯越位在先，入球無效。車路士最後憑巴舒亞伊87分鐘一箭定江山，以1：0擊敗阿積士。普美斯賽後堅持自己沒有越位，根據《beIN Sports》賽後分析，普美斯看來並沒有錯。

阿積士本來先拔頭籌。（Getty Images）

普美斯賽後堅持自己沒有越位。（Getty Images）

《beIN》發現VAR判普美斯越位的定格，已是薜耶治出波之後，但事實上當該名阿爾及利亞前鋒出波時，普美斯並未超越最後一名車路士守衛，所以入球本應有效，亦再次曝露了VAR系統的不成熟。

事實上，剎那間跨出的一步確是難以比較，但今次事件完全是操作失誤，令賽果受到一定影響，對H組排名影響亦頗大。車路士在這場比賽前排在阿積士及華倫西亞之後，但憑這3分及華倫西亞同晚賽和里爾，「藍戰士」與阿積士同分，僅因得失球較差排次名。

VAR重溫入球的定格。（網上圖片）

迪西里：VAR需更長時間審視

法國足球名將迪西里以嘉賓身分上《beIN Sports》作分析，認為VAR系統在操作上有改進必要：「他們（VAR裁判）在慢鏡的節奏上使用VAR，沒有花時間去確實地停在正確的一刻，檢查入楔球員與守將之間的距離，球員出波時腳與皮球的距離。作為FIFA（國際足協）的大使，我會向他們展示這片段。」

迪西里又表示，要準確地作出決定，「球證需要額外分半至兩分鐘」。