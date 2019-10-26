【J League．日聯盃】札幌川崎超激戰　小林悠領軍破盃賽魔咒封王

日本聯賽盃決賽，對於遠在香港的我們確實不痛不養。但今天（26日）這場在東京萬眾期待的大戰，卻演活了人生。 比賽時間踏入90分鐘，觀眾都認定川崎前鋒會贏；加時最後一刻，又似乎是札幌岡薩多能讓川崎慘嘗決賽5連敗的感覺；12碼射完4輪，札幌好像還是笑到最後的一方。 但無論是後備入替的小林悠、或是最終賽果，都告訴我們無論形勢多好，結局都不一定如願；只有在對的時間、遇上機會而能把握，才能嘗得勝果。 香港01記者高詩琦 埼玉直擊

這場日聯盃賽前，鎂光燈都集中在上季才升上J1的札幌首次入決賽，兩屆J1聯賽盟主的川崎，4次進入聯賽盃決賽都敗陣且無入球；看台氣氛亦有點不一樣，相對南看台上札幌球迷的全情投入，坐鎮北看台的川崎球迷好像多了分焦慮，開賽10分鐘，札幌中場菅大輝的入球，似乎宣告歷史將會重演，直至上半場補時階段，阿部浩之為川崎追和成1：1，打破決賽無入球的走勢。

札幌岡薩多首次打入盃賽決賽，大批球迷遠道到埼玉打氣。（高詩琦攝）

川崎前鋒舊將伊藤宏樹及札幌岡薩多前球員河合龍二將日聯盃獎盃帶入球場。（高詩琦攝）

颱風海貝斯（19號颱風）早前吹襲日本時造成不少傷亡，賽前全場為此默哀。（高詩琦攝）

小林悠後備落場獻兩關鍵入球 深井一希法定時間救札幌

兩軍下半場繼續放手對攻，戰況卻一直膠着，傷癒不久的小林悠在78分鐘後備入替戴起隊長臂章，註定這位「盃賽不勝男」成為今場比賽主角。88分鐘，一向走位聰明的小林接應短傳中路入楔起腳，為川崎射成2：1，札幌球迷都呆了，打氣聲雖繼續卻不免有點空洞，誰又想到在補時5分鐘，深井一希竟又建功將比賽帶入加時階段，令看台再度震動？

及時復出的「泰國美斯」猜拿貼在場上施展腳法，引來多名敵軍追截。（高詩琦攝）

札幌是先開紀錄的一方，卻多次與奪冠機會擦身。（高詩琦攝）

傷癒的小林悠後備上陣，以表現證明他在川崎的重要性。（高詩琦攝）

比賽焦點之一的「泰國美斯」猜拿貼全場表現活躍，96分鐘個人突破搏得谷口彰悟在禁區邊侵犯，球證翻看VAR影像後判定他「阻止對手球入機會」出示紅牌將他驅逐，札幌由福森晃斗直接射入罰球，反先3：2。

球證全場唯一到場邊翻看影像，終決定驅逐谷口彰悟。（高詩琦攝）

札幌屢失黃金機會成致命傷 兩度射失12碼失冠

「又要輸了嗎？」劣勢之下，川崎球迷也許會有這想法，不過球員沒有放棄。多踢一人且領先的札幌本有機會拉開比數，但安達臣盧比斯一次單刀卻直接被門將截球，這次錯失機會，註定讓他後悔不已；109分鐘，小林悠在門前撞入追成3：3，再一次成為川崎的救贖，比賽進入殘酷的12碼。身為陣中最具經驗的球員之一、同時更是隊長，小林悠挺身射入第1球12碼，首3輪，兩隊都射入。

札幌多次入球機會都未能把握，終與冠軍失諸交臂。 （高詩琦攝）

直至第4輪，川崎後衛車屋紳太郎射中門楣，札幌的盧卡斯費南迪斯也順利中鵠，本來第5輪若石川直樹也順利入球，就能將榮譽帶回北海道，但這記最為關鍵的射門被門將新井章太救出，本來準備狂奔的札幌球員硬生生收回腳步，然後再也沒然後——第5和第6輪，他們全數射失，最後能狂奔的是小林悠，跑向新井章太，向着球迷狂呼。

苦苦戰至12碼階段，峰迴路轉下終於獲勝，川崎球員都忘形慶祝。（高詩琦攝）

小林悠打破盃賽不勝宿命 「本來以為又要輸了」

札幌無論在法定時間和互射12碼，都有大好奪冠機會卻未能把握。這麼近那麼遠的感覺，小林悠很清楚—J1聯賽冠軍、J1 MVP等榮譽他都擁有，但10年生涯都獻給了川崎，在盃賽卻總是輸；在本土賽表現不俗，國家隊重要賽事卻總沒有他的份⋯⋯32歲了，生涯沒剩下多少年，總希望打破這命運吧？

札幌岡薩多首戰決賽 保夫萊特的命運之戰

札幌岡薩多冒暴雨操練 泰國美斯成媒體寵兒

2019日本聯賽盃決賽扣人心弦，明年戲碼會否如此精彩？（高詩琦攝）

昨天他說，兩年前的聯賽盃決賽又輸了，希望證明自己由那時到現在有所成長，今次總算做到了。賽後，他為冠軍歡呼、為隊友新井章太獲選賽事MVP笑得開懷，講到自己，卻流下眼淚：「我在盃賽決賽總是輸，總是拿不到冠軍，今次我本來在想，是否又要輸了？」當然，這是高興的淚水，「我本以為入場後，只要入一球就完成任務⋯⋯無論如何，實在太開心了！」