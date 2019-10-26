【飛日本睇J League】賽會力推香港市場　香港球迷試驗新購票平台

J League在香港球迷眾多，各隊都有不少擁躉支持，旅行同時睇波是指定動作。 隨着亞洲地區的外地球迷增長，J League方面亦希望加強在各地的宣傳，香港是其中一個目標，賽會亦與香港旅遊平台Klook合作，以日本聯賽盃作試驗，推行新售票平台。

來自香港的札幌岡薩多球迷阿權，自10年起因愛上北海道的風景而支持札幌，多年來無論球隊在J1或J2，當然不能錯過球隊首次踢決賽。「4強時鈴木武藏射入致勝球一刻，我真的叫了出來！」最喜愛宮澤裕樹的他從Klook預訂門票，今日（26日）賽前到場外櫃位領取，「很方便，而且免手續費，方便香港球迷」。

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川崎前鋒對札幌岡薩多的戲碼吸引不少海外球迷，泰國球星猜拿貼（右）尤其吸引海外球迷。（高詩琦攝）

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日聯盃決賽試行新售票平台 未來或續推更多門票

J League海外事業部部長大矢丈之，特地與其他球會的代表到場視察換票情況，他坦言J League近年吸引愈來愈多海外球迷，尤其是香港、越南、泰國等亞洲地區球迷，賽會亦希望吸引更多這些地區的球迷，「但現在的情況是，我們的售票系統並不完善，雖有英語售票網站，但提供的服務十分有限，像Klook這樣的平台就很不錯」。

問及未來可會繼續經同一渠道售賣其他日本足球賽門票，提供更多選擇予香港球迷，大矢說：「今次是試驗性質，其他球會也來了視察，只要做更多宣傳，相信大有可為。」

大矢丈之指出，能有更好的售票平台對J League發展相當重要，但賽會未能投資太多下，與外地平台合作是好選擇。（高詩琦攝）

川崎前鋒近年表現突出，吸引不少海外球迷支持。（高詩琦攝）

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