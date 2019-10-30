【FIFA 20】網傳37人面容更新　列貝利終於尋回真面目？

今年推出的電子足球遊戲《FIFA 20》推出後，被球員如列貝利（Franck Ribery）及武磊抱怨不似樣。 最近網絡流傳一張更新圖，當中效力費倫天拿的列貝利面容大變，與真實樣貌一分相近，就連面右邊的疤痕亦加上。

「武球王」及列貝利都曾在社交網站上，向遊戲開發商EA Sports投訴，遊戲中的「自己」與真賽樣貌相差極大。列貝利在twitter寫道：「最近與家中小孩一起打機……喂EA Sports FIFA……這傢伙是誰？」

只見相中人與列貝利可謂「兩個樣」，武磊亦在微博問EA：「我什麼時候才能有張真實的臉？」

《FIFA 20》中的列貝利確實與真人完全不似樣。（Franck Ribery Twitter）

武磊更是一張隨處可見的亞洲人面孔。（網上圖片）

第5次大更新後，於Reddit有網民傳出面容亦將會作出更新，有37名球員會作面部素描，其中列貝利及馬德里體育會新星祖奧菲歷斯亦榜上有名。阿積士是今次更新「最大戶」，雲迪比克、杜辛泰迪治、薛耶治等12人獲「新面孔」。

列貝利右面的疤痕似乎會在更新後重現。（Getty Images）

網上流傳圖片未見武球王，但有傳37人的面容會有更新，或許第37人就是武磊。（網上圖片）

神秘的第37人

只見網傳列貝利的遊戲中新面孔變得更真實，似乎連右邊面頰的疤痕都會呈現出來。與本來像個燈泡一樣的面孔相比，相信列貝利會對今次更新相當滿意。

網上流出的更新圖只得36人，第37人是誰仍未能得知，武球王可否與遊戲中那副「亞洲隨處可見」的面孔說再見，仍是不得而知。

列貝利新樣。（網上圖片）