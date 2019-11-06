【女排】朱婷為天津處子登場取5分　輕取舊球會河南旗開得勝　

朱婷回歸中超首戰，昨晚首次代表天津披甲，協助球隊以3：0輕取前球會河南。雖然朱婷今場只得5分，但表現獲得好評，她得分低有兩大原因，一來她上陣時間不多，頭兩局大幅領先後都被換走，第三局更沒有上陣，二來她今場承擔更多防守工作，專注一傳。

朱婷今夏離開土超的華基夫銀行，回到中超，投效天津，在昨晚（11月5日）的聯賽，這名在歐洲贏盡錦標的中國「排球女王」正選登場，首席為新東家出戰，事隔47個月再打中超，而對手剛巧是朱婷的舊球會河南。朱婷在2016年外流前，正是效力家效球隊河南。

+ 4 + 3 + 2

天津除了有朱婷，還有其國家隊隊友、聯賽得分王李盈瑩，以及前美國國家隊成員鶴嘉（Destinee Hooker），實力明顯在河南之上。天津這場贏得輕鬆，以25：17、25：18及25：19輕取對手，取得今季首勝。

以往常常當得分王的朱婷今場只有5分，因為她的角色更像輔助李盈瑩，承擔更多一傳及防守，接了11次一傳，而扣殺機會不多。朱婷今場9次出手得5分，成功率都有56%，李盈瑩今場31次進攻，獲得14分，成功率為45%，總得分有17分，為全場最高。

再者，「殺雞焉用牛刀」，天津亦刻意讓朱婷留力，例如在頭兩局，當球隊大比數領先後，都將朱婷換走。領先局數2：0後，球隊見勝券在握，第3局更全局收起朱婷，鍛鍊于鋆偉。

朱婷賽後被大批傳媒追訪。（視覺中國）

談到回歸中超首戰的感受，朱婷說：「球迷很熱情，座無虛席，第一場的隊友都打得挺棒的。」她還覺得中超的現場氣氛比幾年前好得多。

今場是自世界盃後朱婷的首場比賽，她表示目前還在恢復期，身體條件還算不錯。談到與隊友的默契，她說：「不需要融入，隊友都是國家隊的，很自然很順利。」

朱婷今場李盈瑩合作打主攻，但她更多支援李盈瑩，由主角變成配角，她幾滿意兩人的合作，她說：「在國家隊，我們都是主攻，也接（一傳）比較多，跟國家隊很像。今場她打得很好，慢慢會更好吧。」