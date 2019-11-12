【賽艇】傷健賽艇手完成環島賽創歷史　港隊奪雙人雙槳冠軍

「賽艇環島大賽」共31隊作賽，全長45公里的賽道由銅鑼灣起步，順時針沿海岸線經鶴咀、石澳、赤柱、香港仔、數碼港、中環碼頭再到灣仔，返回銅鑼灣衝線。

施杰浩與Augustas Navickas合作參加展能男子雙人艇邀請賽。（香港遊艇會提供）

施杰浩與Augustas Navickas合作參加展能男子雙人艇邀請賽。（香港遊艇會提供）

今年賽事新增賽艇展能男子雙人艇邀請賽，巴基斯坦裔、代表香港的「輪椅CEO」施杰浩，與曾出戰2016里約熱內盧殘奧的立陶宛艇手Augustas Navickas合作，以7小時35分37秒完賽，創下由全傷健運動員完成環島賽的歷史。

許詠淇與吳江泓合作奪得混合組雙人雙槳艇冠軍。（香港遊艇會提供）

許詠淇（右）與吳江泓（左）奪得混合組雙人雙槳艇冠軍。（香港遊艇會提供）

香港代表亦在賽事中有好表現，在混合組雙人雙槳艇中，許詠淇與資深運動員吳江泓合作，以4小時34分40秒完賽，奪得冠軍；朱啟軒與梁倬堯出戰公開組雙人雙槳艇，以4小時01分40秒平去年紀錄，名列第一。

朱啟軒與梁倬堯出戰公開組雙人雙槳艇。（香港遊艇會提供）