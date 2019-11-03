【世界海岸賽艇錦標賽】男女子單人雙槳冠軍誕生　齊讚香港氣氛佳

「大新銀行呈獻2019世界海岸賽艇錦標賽」經過一連3日賽事後今日（3日）煞科，男女子單人雙槳賽事，分別由西班牙代表Adrian Mitanni Quiroga以及烏克蘭代表Diana Dymchenko勇奪冠軍。兩人賽後均異口同聲指，享受在香港比賽的感覺。

女子單人雙槳項目由烏克蘭的代表Diana Dymchenko封后，亞軍及季軍則分別由法國的Berra Jessica以及荷蘭的Janneka van Der Meulen奪得。



事實上，Diana經已先後於2017以及2018年奪得該項目的冠軍，她於今日的賽事中「由頭帶到尾」，在比賽中段已大幅拉開與對手的距離。這名30歲的烏克蘭賽艇選手表示，賽前都對自己有信心，但都未有想太多要衝擊衛冕，「賽前對自己都有信心的，但比賽結果很多時都是難以預計的」。

烏克蘭選手Diana Dymchenko衛冕海岸女子單人雙槳艇金牌，其後於男女混合雙人雙槳艇與拍檔Yuriy Ivanov再奪冠軍。（張浩維攝）

Diana Dymchenko克服香港天氣封后，表現興奮。（張浩維攝）

不過即使是世界冠軍，Dymchenko在維港仍遇上考驗，她直言不太習慣香港天氣，幸好未有對她的表現造成太大的影響。「（天氣）很瘋狂（Crazy），亦有少許極端，很有挑戰性，但我都仍然很享受。」



她又補充道，很喜歡在維多利亞港作賽的感覺，皆因沿途有不少人為選手打氣，「觀眾比我想像中多」。現時世界排名第12的Diana為烏克蘭的全職划艇選手，2020的奧運會亦是她短期內的目標。「今次比賽給予我信心，對取得奧運資格或許會帶少許幫助。」

Adrian Mitanni Quiroga認為香港天氣不俗，亦直言喜歡香港。（張浩維攝）

男子單人雙槳冠軍：真的真的好開心



男子方面，代表西班牙選手Adrian Mitanni Quiroga贏得男子單人雙槳賽事的冠軍，而亞軍及季軍分別由德國的Lars Wichert以及意大利的Simone Martini奪得。



奪冠的Adrian直言，賽前曾預料自己會得到冠軍，因他花了不少時間備戰這比賽。與Diana相反，Adrian認為今日天氣有利自己發揮，「浪不算好大，跟我在練習時的更氣情況類近。他又難掩與奮，指這趟香港之旅「真的真的好開心」，「自己好喜歡香港這個城市，在這裡勝出就更加高興」。