【歐國盃外圍賽】英格蘭大炒黑山提早晉級　祖高美斯遭球迷狂噓

英格蘭第1000場國際賽，昨晚在溫布萊球場的歐國盃外圍賽，靠哈利卡尼大演帽子戲法，以7：0大破黑山，提早一輪晉級決賽周。 由於與祖高美斯在訓練基地衝突，英格蘭進攻主將史達寧今仗被罰缺陣。祖高美斯後備入替，遭主場球迷狂噓。史達寧賽後在社交網站表示難受，指祖高美斯沒有犯錯，噓他是不對的。

歐國盃外圍賽A組，榜首英格蘭當地時間昨晚（11月14日）於溫布萊主場對黑山，這是「三獅軍團」史上第1000場國際賽。英格蘭以拉舒福特、哈利卡尼及查頓辛祖攻堅，還有美臣蒙特、哈利雲克斯及芝維爾等年輕球員，這是英格蘭60年來最年輕的正選陣容，平均年齡23歲255日。

阿歷士張伯倫為英格蘭開紀錄。（路透社）

卡尼頭槌破網，為英格蘭拉開到2：0。（路透社）

卡尼與助攻的芝維爾慶祝。（路透社）

英格蘭實力遠在黑山之上，贏得相當輕鬆，一開波最搶鏡的是左閘芝維爾，他連續交出3次助攻，先在11分鐘助攻阿歷士張伯倫開紀錄，其後分別在18及24分鐘助攻卡尼，拉開到3：0。上一位一場交出3次助攻的英格蘭後衛，已經是格連莊臣，他在2009年6月對安道爾時造出。

芝維爾上半場送了3次助攻。（路透社）

哈利卡尼今場大演帽子戲法。（路透社）

英格蘭乘勝追擊，拉舒福特在30分鐘建功，之後卡尼在37分射入今場個人第3球，大演帽子戲法，半場英軍遙遙領先到5：0。換邊後，占士麥迪臣後備登場，首次為英格蘭披甲，譚美阿巴謙及祖高美斯亦先後入場。英格蘭在66分鐘靠對手擺烏龍再拉開，最終由辛祖助攻阿巴謙攻入首個國際賽入球，為球隊在84分鐘埋齋，全場大勝7：0。

拉舒福特今場有一個入球。（路透社）

占士麥迪臣後備入替張伯倫，首次為英格蘭披甲。（路透社）

後備入替的阿巴謙慶祝入球。（路透社）

史達寧及祖高美斯在周一國家隊集訓期間衝突，其中史達寧被罰今仗缺陣，而祖高美斯入場後，竟遭球迷狂噓。史達寧在社交網站上為祖高美斯抱不平，他說：「看見隊友因為我的過失而被噓，真的很難受。祖高美斯沒有做錯事。在我眼中，他一直謙遜努力，尤其他經歷了這困難的一周，他今場被換上陣後，噓他是錯誤的。我已經負上全責，接受所有後果。」

修夫基認為球迷不應該噓祖高美斯。（路透社）

祖高美斯上陣後被球迷噓。（路透社）

英格蘭主帥修夫基亦對球迷的行為感到失望，「祖高美斯沒有做過什麼錯事，而且當英格蘭球員穿起這件球衣時，不應被噓。」

英格蘭7戰得18分，提早一輪晉級決賽周；同組另一場，捷克主場以2：1擊敗科索沃，以15分居次席，同樣提早出線。

歐國盃外圍賽H組昨晚亦決出兩個出線席位，法國以2：1主場贏摩爾多瓦，而土耳其則主場與冰島賽和0：0。22分的法國及20分土耳其提早一輪晉級決賽周。

史達寧今場在看台上觀看比賽。（路透社）

昨晚6組歐國盃外圍賽戰果（按圖放大）：