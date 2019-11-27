【歐聯】利物浦鬥拿玻里爭出線　高普百戰歐洲賽回望首次出征

2005年，高普（Jurgen Klopp）帶領緬恩斯參加歐洲足協盃（現為歐霸盃），不知不覺已14年，現在帶領利物浦的他周四（27日）凌晨將主場鬥拿玻里，將會是他第100次帶隊出戰歐洲賽。 回望教練生涯第一次，高普告訴傳媒到了比賽一刻，全隊上下仍是不相信有可能參加歐洲賽。

雖然緬恩斯於2004至05年德甲以第11完成賽季，但憑「公平競技」得到參加2005至06年歐霸盃外圍賽資格，7月首戰對米卡（Mika Ashtarak）過關外後，雖然被該屆冠軍西維爾於首圈踢出局，但高普在利物浦對拿玻里的賽前記者會，對歐洲賽首戰仍記憶猶新。

高普2005年帶領緬恩斯參加歐協盃。（Getty Images）

高普首戰歐洲賽擊敗米卡，取得好開始。（Getty Images）

「到了比賽時，仍是沒有人相信會有（參加歐洲賽）這一天，」高普說：「這對緬恩斯來說是個重大成就。我仍記得體育總監致電給我的時候身在何方，那時我正在渡假，他在電話內說：『我們要出戰歐洲了！』」

雖然兩回合以4球淨勝米卡出線，但首圈次回合被西維爾以兩球淘汰，高普並不失望，但參賽帶來的影響更深：「由於歐協盃太早開始，給我們不少麻煩。我們該季德甲首5戰全敗，因為我們（參加歐協盃）沒有太多季前準備，但最終仍留在德甲，所以一切還好。記憶都是美好的，我們（緬恩斯）走過漫長的路才走到了那一步。」

高普的多蒙特2012至13年歐聯決賽不敵拜仁慕尼黑，與冠軍擦身而過。（Getty Images）

高普2008年轉投多蒙特，兩奪德甲冠軍外，2012至13年球季更殺入歐聯決賽，可惜拜仁慕尼黑翼鋒洛賓完場前的入球，多蒙特以1：2不敵拜仁，與歐洲球會最高殊榮擦身而過。

去季高普終帶領利物浦捧起隊史第6座歐聯冠軍，這名德國籍教頭仍覺得很神奇：「我來到這裏4年，我們已經在歐洲賽入過3次決賽，太神奇了。」2015至16年歐霸盃、2017至18年歐聯決賽，高普及利物浦都未能奪標，到了去季終於完成大業，高普指殺出分組賽，全隊上下目標明確：All or nothing，就是這麼簡單。

利物浦今戰只要擊敗拿玻里就可提早出線。（Getty Images）

全力專注鬥拿玻里

只要擊敗拿玻里，或薩爾斯堡紅牛對亨克未能贏波，利物浦就可提早一輪出線，讓高普可以輪換讓部分球員休息。不過，高普未有想得太遠：「不幸的是我不太會計算之後下周或未來兩周的比賽，我揀人只是為了贏這一場波（對拿玻里），沒有別的想法。」