【東亞錦標賽．前瞻】一港將入球傳頌至今　韓國誓破咒爭3連霸

相隔近10年，香港足球代表隊終再晉級東亞足球錦標賽（EAFF E-1 Championship）決賽周，挑戰中、日、韓3支東亞勁旅。賽事周二（10日）於韓國釜山展開。 雖然並非最受重視的大賽，但東亞錦標賽的確充滿歷史，包括16年前「大俠」羅倫士一記傳頌至今的入球。 走訪比賽之前，讓我們先了解東亞錦及其前身皇朝盃的故事，也分析奪冠次數最多（4次）的韓國隊，究竟他們能否在今屆賽事再寫下歷史新一頁？

東亞錦的前身是由中國足協主辦的皇朝盃，賽事自1990年起曾舉辦過4屆，首兩屆在中國北京舉行，由中、日、韓、朝四支東亞勁旅參賽。不過由於朝鮮退出，香港在1995年加入競逐錦標，並在當屆成為東道主。

港隊當年分組賽皆北，卻在季軍戰憑互射12碼險勝中國，除了創下港隊至今在皇朝盃或東亞錦的最佳成績，也是港足最近一次擊敗中國隊。而連同1998年在日本舉行的皇朝盃，4屆賽事中韓國僅在1990年奪冠1次；日本則在往後3屆中取得連霸。

本地名宿山度士1995年於斷腳後復出參加皇朝盃，助香港奪得季軍，更入選亞洲最佳陣容名單，事件更獲日本媒體報導。（資料圖片／袁志浩攝）

港足第3次晉身決賽周 韓國曾4度封王

在東亞足球聯盟於2002年成立下，東亞錦標賽於2003年復辦，賽事由中、日、韓自動晉級決賽周，餘下1席則由各隊經外圍賽爭奪。4支決賽周球隊會進行單循環賽事，以積分決定最終排名；及至2005年，賽事再設立女子組比賽。

由2003年至今，東亞錦標賽男子組賽事已舉行7屆，港隊僅能在2003及2010年殺入決賽周，直至去年在前主帥加利韋特帶領下，港隊才力壓朝鮮跟中華台北再奪資格。過去港隊未曾在決賽周中取得任何分數，相反中國隊則曾於2005及2010年掄元，而日本在2013年首度問鼎冠軍；韓國則4度高舉獎盃。

港隊此前兩度殺入東亞錦決賽周，對上一次是2010年，當時吳偉超、李志豪及卓卓都有隨隊參賽。（香港足總）

金東進曾參賽 港將羅倫士演經典一幕

值得一提的是，在2003年的首屆東亞錦標賽，前傑志球員、現任助教的金東進也曾代表韓國參賽。當年21歲的他跟安貞桓、崔龍洙等02年世界盃殿軍選手並肩作戰。而同屆韓國在首場分組賽面對香港，與金東進同樣曾效力傑志的前港腳羅倫士，以一己之力戰勝4位韓國守將，再在韓國門神李雲在出迎時挑過對手射入，一度為港隊追成1：1平手，雖然最終港隊仍以1：3落敗，但這精彩入球仍傳頌至今。

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韓國近期啞火 進攻戰術受質疑

2019年東亞錦決賽周於韓國釜山舉行，「太極虎」作為賽事至今奪冠最多的球隊，國內球迷對此期望甚高。不過由於賽事非在國際賽期內進行，球隊沒法徵召旅歐球員，人氣球星孫興慜跟李康仁等齊告落選。韓國以一眾本土聯賽球員如金承奎、朱世鐘、權敬原等出戰，陣中擁有曾外流歐洲頂級聯賽的朴柱昊、金珍洙與金甫炅，皆具豐富經驗；而黃仁範、羅相浩等新星，也靜待機會上位。

韓國球員名單 門將：金承奎（蔚山現代）、趙賢祐（大邱FC）、具聖潤（北海道札幌岡薩多） 後衛：金英權（大阪飛腳）、金珍洙（全北現代汽車）、朴柱昊（蔚山現代）、金玟哉（北京國安）、權敬源（全北現代汽車）、金紋奐（釜山IPark）、金太煥（蔚山現代）、朴志洙（廣州恆大淘寶） 中場：金甫炅（蔚山現代）、朱世鐘（FC首爾）、黃仁範（溫哥華白帽）、文宣民（全北現代汽車）、羅相浩（FC東京）、尹日錄（濟州聯）、孫準浩（全北現代汽車）、韓承奎（全北現代汽車）、 金寅成（蔚山現代）、李英才（FC江原） 前鋒：李庭協（釜山IPark）、金承大（全北現代汽車）

回流韓職的金甫炅，今季在韓職表現亮麗，射入13球、交出9次助攻，除是本土神射手，亦獲選為今季K League MVP。（Getty Images）

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韓國目前由葡籍的保羅賓圖（Paulo Bento）擔任主教練，此子在去年9月上任後，雖取得22戰12勝的不俗戰績。不過球隊近兩場世界盃外圍賽，以及對巴西的友賽都未能取勝，更未能入球，對此保羅賓圖的進攻戰術被受國內傳媒抨擊。

這位葡籍教練採用「建立戰術（Build-up strategy）」，由後衛甚至龍門開始組織，這要求守將加快傳送速度、改進疊瓦式助攻的套路，而中前場球員也必須具有交出「關鍵傳送」的能力。保羅賓圖坦言，球隊會延續此踢法，但今次在缺少主力球員下，韓國隊攻力及表現又可否及時回勇？

保羅賓圖（Paulo Bento）曾執教士砵亭及葡萄牙國家隊，在去年9月接掌韓國隊帥印。（Getty Images）

冠軍以外的意義 望挫宿敵日本破魔咒

東亞錦決賽周除決出「東亞最強」，也牽涉各國之間的關係跟衝突。日韓長久以來都在獨島主權出現爭議，兩國近期也因出口管制而觸發貿易戰，令韓國出現反日運動；韓方也反對旭日旗現身東京奧運賽場，令雙方關係陷入低潮。

兩國這種敵對關係，就連外籍教頭保羅賓圖也深深體會，「我完全明白今次比賽的意義，日韓交手定必比其他賽事更受注目，我們會很認真地應付對日本的煞科戰，希望在賽事中得到理想的賽果。」

日韓對上一次交鋒正是上屆東亞錦決賽周，而今次對碰更因近期兩國的各種爭端而更添意義。（Getty Images）

韓國男足歷史上跟日本交鋒78次，取得41勝23和14負成績，而韓國最近一次擊敗日本，就正是2017年東亞錦決賽，當時韓國憑金信煜梅開二度，以4：1反勝有小林悠先開紀錄的日本。

要避免宿敵日本復仇成功、在韓國國土奪冠，韓國全國上下都渴望球隊能衝擊冠軍，不過東亞錦舉辦至今16年，一直存在東道主「魔咒」，主辦國在當屆賽事都無緣冠軍。可是其實在韓國去屆捧盃之前，賽事也未曾有球隊成功衛冕。「太極虎」能否乘勢再打破紀錄，成為東亞錦有史以來首支東道主冠軍、以及3連霸得主，下周三（18日）煞科日後自有分曉。