【省港盃】港隊爭衛冕先主後客　首回合暫定明年1月初上演

香港自6月「反修例運動」以來，多項本地足球比賽已先後取消。不過在此「港中關係」敏感時期，擁有42年歷史的省港盃有望在明年1月上演，廣東隊日前率先公布集訓名單跟部份比賽細節。

本地球壇受近月香港社會狀況影響，足總多次將旗下各組別賽事改期，而原定10月舉行的賽馬會社區盃，以及港澳埠際賽也延遲舉行，至今仍未落實重賽日子。可是廣東隊日前卻公布備戰第42屆省港盃的集訓名單，代表這項賽事有望如期舉行。

34歲的盧琳（左）已多年沒隨隊作客香港比賽，今屆仍入圍廣東隊名單。（資料圖片）

根據內地媒體報導，廣東隊將由梅州客家總經理曹陽出任主教練，30人大軍名單中，中超廣州恆大卻無人入選；而另一支中超球隊廣州富力，則有盧琳、陳志釗、王鵬以及葉楚貴4位熟悉面孔入圍。而值得一提的是，這支廣州隊今屆陣中只得9位中超球員，其餘全都由中甲球員組成，並暫定於12月在梅州展開集訓。

港隊上屆次回合大破廣東，於主場衛冕省港盃。（資料圖片／梁鵬威攝）

港隊上屆省港盃在主教練郭嘉諾帶領下以年輕球員迎戰，球隊作客廣東時憑林樂勤的世界波，以1：2僅敗；次回合港隊在主場發威，以4：0大破對手成功衛冕。內地媒體透露，港隊今年的賽程為先主後客，而兩場比賽初步分別定在1月9號和1月12號上演。

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