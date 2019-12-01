【英超】熱刺新帥摩連奴大讚迪利阿里　暗示普捷天奴不懂用人

迪利阿里（Dele Alli）在熱刺新帥摩連奴（Jose Mourinho）的指導下如獲新生，3戰入3球，周六（11月30日）主場對般尼茅夫一役梅開二度，賽後獲摩帥大讚。 雖然進攻方面勢如破竹，但連場比賽後防依然未能「止漏」，「大巴司機」摩連奴會否頭痛？

阿里過去兩季表現一般，不少熱刺及英格蘭球迷都認為這名攻擊球員名過於實。不過，摩連奴上任後，這名23歲英格蘭國腳表現脫胎換骨。比起在普帥離任前23仗只得3球進賬，連同早前歐聯對奧林比亞高斯，阿里在摩帥上任後已入了3球，獲新帥大讚可謂理所當然。

摩連奴讚阿里表現出色。（Getty Images）

阿里在摩連奴上任後表現大翻生。（Getty Images）

3連勝後，摩連奴「龍顏大悅」，指名阿里的表現是關鍵：「對我來說，阿里不是個中場。他需要踢的位置，是哈利簡尼的正後方。我不能要求更多了，他踢得很出色，入波、助攻，全力作賽，Fantastic。」

摩連奴不擔心失球問題。（Getty Images）

雖然自4月後再次得到連勝，但摩連奴的熱刺仍有不少問題。對般尼茅夫完場前失兩球，摩帥上任後3仗失6球，就算現時在英超爬上第5位，落後舊東家車路士6分也好，葡萄牙名帥應該知道防守需要想辦法「止漏」。

不過，擅長「泊大巴」的摩連奴卻說：「相比起兩場主場失4球，我會說我們在主場入了7球。」

熱刺下輪激鬥曼聯，摩連奴面臨真正考驗。（Getty Images）

「熱刺仍需改進」

熱刺表現大大改善，周四（12月5日）作客奧脫福可能才是真正考驗，擊敗曼聯可令到「爭前4」希望重燃。上任不久就要面對一年前解僱自己的紅魔，摩連奴更緊張12月的賽程：「己隊比賽中的表現不時都令我高興，但我認為我們仍有不少地方需要改進。我很高興能贏波，全取3分及入球。現在我們（與前列球隊距離）近了，聖誕期間將要面對連場比賽。」