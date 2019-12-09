【東亞錦標賽．前瞻】日本「必需奪冠」　井川祐輔眼中的關鍵先生

日本隊素有「藍武士」稱號，球員以堅毅不屈的精神，穿起背上國家榮辱的球衣作戰。 曾效力川崎前鋒的日本球員井川祐輔也不例外，他在去年初來港落班，退役後亦決意延續「香港滯在記」。 東亞足球錦標賽決賽周明日（10日）展開，日本隊在宿敵韓國隊的主場比賽，井川認為奪冠是唯一目標。 攝影：盧翊銘

素色毛衣配上一頂冷帽，收起了標誌性曲髮，井川祐輔（Iga）雙手插袋，散發着一股日本人的溫文儒雅。這位日籍中堅自2018年來港發展，在這片土地待了兩年，卻沒受港人的急速感染，尋得屬於自己的生活節奏。

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37歲的井川外型討好，打扮時尚也甚具個人風格，退役後依然相當有型。（盧翊銘攝）

「我過得很快樂，家人也很喜歡香港。」

Iga在日職川崎前鋒打滾了11年，在家鄉也有些名氣，若返日發展也不愁沒出路。「來港是命運的安排。我渴望追求挑戰，現在是一生中僅有的機會。」目前在港設立自己的足球學校，規模雖小，但Iga的心願也算是達成了一半，「希望透過分享我的經驗，成為香港跟日本足球的橋樑。」

井川早前在香港成立足球學校，現在已有約40位日本小球員參加，他希望未來有香港或外國人加入。（井川祐輔Instagram）

「一點也沒有掛念日本嗎？」記者好奇地問。

Iga沉思片刻，笑道：「乘飛機回去也只需要約3小時，所以完全沒有思鄕。」可是Iga一直還有留意J League以至日本國家隊的最新消息，從時隔15年再度奪冠的橫濱水手，說到近期日本隊跟巴西的友賽，他也關心今周二（10日）於韓國釜山展開的東亞足球錦標賽決賽周。

在港居住了兩年，井川習慣也同時愛上了香港的生活模式，竟沒半點想念家鄉日本。（盧翊銘攝）

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日本半隊奧運陣容應戰 10人初次入選

日本隊陣容 門將：中村航輔（柏雷素爾）、小島亨介（大分三神）、大迫敬介（廣島三箭） 後衛：佐佐木翔（廣島三箭）、三浦弦太（大阪飛腳）、畠中槙之輔（橫濱水手）、渡邊剛（FC東京）、古賀太陽（柏雷素爾）、菅大輝（北海道札幌岡薩多）*、橋岡大樹（浦和紅鑽）* 中場：仲川輝人（橫濱水手）、大島僚太（川崎前鋒）、橋本拳人（FC東京）、鈴木武藏（北海道札幌岡薩多）、井手口陽介（大阪飛腳）、相馬勇紀（鹿島鹿角）、森島司（廣島三箭）、田中駿汰（大阪體育大學）、遠藤溪太（橫濱水手）、田中碧（川崎前鋒） 前鋒：小川航基（水戶蜀葵）、上田綺世（鹿島鹿角）、田川亨介（FC東京） *為補選球員 *室屋成因病退選，補選菅大輝

井川預言：仲川輝人將是關鍵球員

日本隊以備戰明年東京奧運為前題，名單中近半為U22球員，有10名新晉國腳，較以K League明星隊應戰的韓國遜色。「差不多都是年青球員，很有新鮮感與活力！」Iga直言「藍武士」主要由本地聯賽球員組成，在缺乏有經驗者領導下，爭標絕不容易。

不過他特別點名稱讚陣中射手仲川輝人，27歲的他今屆在橫濱水手以15個入球奪得日職神射手，也是首度獲國家隊徵召，「仲川將會是今次的關鍵球員，他擁有很強的盤扭跟入球能力，可為自己創造機會。」

井川一直跟進日本國家隊消息，也跟多位日本球員保持聯絡。現執教柬埔寨國家隊的本田圭祐，以及守門員川島永嗣也曾到港跟他聚舊。（井川祐輔Instagram）

井川也看好兩位曾在舊東家共事的中場球員，分別是昨日奪得今季J League最佳年輕球員的田中碧，及現今川崎「10號仔」大島僚太。「田中碧很有侵略性，他能創造及控制球員，我對他的進步感到相當驚訝！而大島僚太也具備天賦，他能攻能守，可惜每次代表國家隊時都會受傷......」

大島僚太在上屆東亞錦標賽決賽周也有隨隊征戰，惟在第2戰對中國後因傷中途退隊，且看這位上季日職最佳11人可否綻放光芒。

仲川輝人在今季日職暫時為橫濱水手攻入15球。（Twitter／仲川輝人）

曾在麒麟盃首晉大國腳 勉後輩珍惜機會

眼看多位「新丁」大有機會取得國家隊首頂喼帽，Iga既興奮也羡慕。

2008年5月的麒麟盃比賽，當時仍是成年國家隊賽事，日本隊先後硬撼巴拉圭跟科特迪瓦，Iga當時第一次獲時任主帥岡田武史徵召，「很開心......真的非常開心。我們在平日練習跟每場比賽中做到最好，就是為了這個夢想。這也是每名日本球員的榮譽，意義簡單，卻很重要。」

最終Iga在兩場賽事中無緣披甲，成為至今的遺憾。所以他認為球員應好好把握今次機會，「若你只滿足於入選，最後結果不理想的話，你也將無法再晉身大國腳。」

職業生涯唯一一次入選日本國家隊卻坐後備，井川寄語新晉國腳們要珍惜機會。（盧翊銘攝）

藍武士鬥心永不滅

日本球員給予外界最深刻的印象，就是以堅韌毅力不懈跑動。背後最大原因，正是那股不屈民族精神，為國家爭取無上光榮，「這是一種與生俱來的文化，深深植入每個日本人的心。我們雖沒法改寫日本的歷史，卻能改變未來。我也不清楚這種動力的來源是甚麼，總之我們會戰鬥至最後一刻。」

「藍武士」今屆作客釜山，面對韓國跟中國兩支勁敵。Iga認為雙方在實力與戰術上或許相差不會太遠，因此心態正是勝負分野，「日本跟兩支球隊都是宿敵，因此勝利跟奪冠是有必要性的。最重要是球員應該有充分的自信，專注於贏得每一場比賽，也為自己的國家隊位置奮鬥。」

日本球員愛國，視披上國家隊戰衣為夢想。要為民族爭取光榮，心態是勝負分野。（盧翊銘攝）

香港足總近日跟日本足協續訂合作協議，港人最愛到日本旅遊之餘，也相當緊貼日職資訊。兩地在足球界關係友好，惟港隊將在14日鬥日本，Iga又會支持哪一隊？

「我會同時為兩隊打氣，也希望雙方踢出一場精彩的球賽。而未來我也想幫助香港足球進步，這也是希望我留在這裏定居的原因。」