【意甲】國際米蘭硬撼羅馬　盧卡古鬥史摩寧　意報章預告被轟歧視

意大利報章《羅馬體育報》（Corriere dello Sport）近日大字標題「黑色星期五（Black Friday）」，作為意國時間周五（6日）國際米蘭主場大戰羅馬的預告大題。 這個標題有何問題？在兩旁的是國米射手盧卡古（Romelu Lukaku）及羅馬中堅史達寧（Chris Smalling），被外界批評有種族歧視之嫌。

盧卡古及史摩寧曾在曼聯做過隊友，今季盧卡古轉投國米，史摩寧被借到羅馬，在意甲對壘實為一大焦點，但「黑色星期五」的字眼似乎影射二人膚色，有種族歧視之嫌。主力採訪意甲的英國記者Andrew Cesare於twitter上載報章頭版，即時惹來不少聲音。

《羅馬體育報》頭版涉種族歧視。（twitter @AndrewCesare）

盧卡古今季轉投國米「咸魚翻生」，但已數次面對種族歧視行為或言論。（路透社）

Cesare以為有反對聲音會令到報章「跪低」，但想不到他們在周四（5日）在twitter繼續宣傳。國米、羅馬、費倫天拿、AC米蘭都齊齊出聲明，譴責《羅馬體育報》種族歧視。

事實上，意大利的種族歧視問題十分嚴重，盧卡古今季才轉戰意甲，但已多次被球迷以歧視口號喝罵。更有電視節目主持人讚賞盧卡古時，說了一句防守球員「只能給他10條香蕉」的說話，讚美變成歧視，最後該名電視節目主持人遭解僱。

史摩寧今季被借到羅馬。（視覺中國）

羅馬體育報撰文還擊

雖然連球會都出聲明批評，但《羅馬體育報》的Ivan Zazzaroni撰文還擊。在這篇名為《頌不同（L'elogio della differenza）》的文章中，作者直指社交平台是「垃圾筒」，充斥「自以為高尚的不滿」以及「廉價的憤怒」，又指批評的網民只是「隨手敲敲鍵盤就覺得自己比其他人都高貴」。

Zazzaroni認為「黑色星期五」這個標題是「向大不同的讚頌」，認為這個標題追求的是和而不同。「如果你不明白它（標題背後的「意思」），那是因為你不能理解，或是你裝作不能了解。」他又指大題本身沒有意味，「只是被惡毒的人變成了『毒藥』」。