【東亞錦標賽．前瞻】上屆新人王領銜中國　擊敗香港是唯一任務

東亞足球錦標賽決賽周今日（10日）展開，中國國家隊將在晚上迎戰日本。國足自2010年後便跟賽事錦標無緣，今屆球隊繼續以「選拔隊」迎戰，由韋世豪等新星領銜，主帥李鐵表明會專注在成績以外的地方。 開賽前一日，內地媒體透露中國足協對中國隊在東亞錦標賽的表現沒要求，甚至輸給日、韓都可以，唯一的底線是：擊敗香港。

中國隊這次決定派出「選拔隊」參賽，由武漢卓爾領隊李鐵擔任主教練，球隊原定拒絕起用現役國腳和國奧球員，首次徵召時共有27名球員集訓。不過國足主帥納比在11月中請辭，球隊及後加入部份曾出戰世界盃外圍賽的大國腳組成50人名單，至日前再落實大軍陣容。

納比在國足11月鬥敍利亞後憤然請辭，令今次東亞錦名單的方向有輕微改變。（視覺中國）

中國球員名單 門將：劉殿座（廣州恆大淘寶）、董春雨（武漢卓爾）、鄒德海（北京國安） 後衛：王燊超（上海上港）、于大寶（北京國安）、梅方（廣州恆大淘寶）、姜至鵬（河北華夏幸福）、李昂（江蘇蘇寧）、吉翔（江蘇蘇寧）、楊帆（天津泰達）、王上源（河南建業）、明天（武漢卓爾） 中場：蔡慧康（上海上港）、張稀哲（北京國安）、李行（武漢卓爾）、曹贇定（上海綠地申花）、金敬道（山東魯能泰山）、木熱合賣提江．莫札帕（天津泰達） 前鋒：王子銘（北京國安）、韋世豪（廣州恆大淘寶）、董學升姜至鵬（河北華夏幸福）、馮勁（重慶力帆）、譚龍（長春亞泰）

韋世豪張稀哲孭飛 于大寶前鋒變中堅

國足這次徵召以中生代球員為主，且並無入籍兵，韋世豪、張稀哲等大國腳常客預計將成為球隊核心。當中韋世豪正是在上屆東亞錦標賽交出處子戰，鬥韓國射入關鍵入球逼和強敵，此後在國家隊急速冒起，現已披甲13場。韋世豪今年初以2,000萬人民幣轉會費加盟廣州恆大淘寶，全季錄得12個入球及5助攻，協助恆大重奪中超冠軍之餘，也成為今屆中超華人神射手。

至於港人較熟悉、31歲的于大寶，則屬大軍中年資最高的「老將」，這位昔日在前線衝鋒陷陣的球員近年改踢中堅，也逐漸失去國家隊位置，這次卻意外重返大國腳。而今年曾隨山東魯能來港出席賀歲盃的守門員王大雷，就因傷退隊。另外，內地傳媒也特別提到兩位進攻球員，分別是曹贇定及譚龍，後者榮膺今年中甲最佳射手。

國足東亞錦標賽重點球員（按圖放大）

韋世豪（中）現效力廣州恆大，今季助球隊重奪中超冠軍，也並列華人神射手。（視覺中國）

奪冠非目標 中國足協只有「唯一要求」

比起韓國派出「K League明星隊」出席今屆賽事，中國隊球員實力確有不及，而備戰情況也並不理想。主教練李鐵承認，根本沒時間調整及改變踢法，「不可能讓球員完全熟悉想法，這兩天能做的就是將教練組的準備傳遞給球員。」



有內地媒體指，中國足協對東亞錦標賽成績沒有要求，領導亦沒有赴韓，顯示對賽事不算重視－－除了18日煞科戰對香港，並對成績設有底線：「輸給日韓都可以，但要擊敗香港隊」，除因為不能墊底、亦想一雪上屆世界盃外圍賽主客兩輪都0：0賽和的前恥，更是與近半年相當緊張的中港局勢有所關係，《新浪體育》就指「賽事意義耐人尋味」：「由於目前眾所周知的情況，這場比賽的意義顯然遠勝於對陣韓國隊與日本隊的比賽。更何況，過去幾年來，國足對陣香港隊時，除了2004年那次天河之戰的7：0之外，總是在比賽中呈現膠著狀態。可以說，這是一場必需要拿下的比賽，容不得半點閃失。」

李鐵稱：「足協高層並沒提出明確要求，只希望在其他領域有更好的表現。國家的比賽沒有小比賽，任何一場都是非常重要，肯定會全力以赴。」

李鐵被視為接任國足帥位的大熱人選之一，今屆東亞錦決賽周將成為他的「考牌戰」。（視覺中國）

李鐵個人騷 表現或影響帥位爭奪戰

對國足年輕球員來說，這次是初試啼聲甚至上位的最佳機會，但今屆大賽對主教練李鐵來說同樣重要，皆因在納比離任國足帥位後，中國足協需要盡快尋覓接任人，以帶隊出戰明年舉行的世盃外。

內地媒體報導，國足希望聘請一位熟悉中國足球的教練。上海上港主帥彭利拿（Vítor Pereira）跟廣州富力的史杜高域（Dragan Stojković）甚具名氣、也認識國內環境，或可快速接手工作，兩人都是大熱人選；而若起用李鐵這位本土教練，也佔有先天優勢。因他跟納比合作過，有利於延續其的戰術，令國足穩定發展。

國足主帥接任人熱門一覽（按圖放大）

不過另一位本土名帥李霄鵬，今屆也帶領山東魯能殺入足協盃決賽，更於日前蟬聯中超最佳教練獎。兩人在今季雙雙帶隊成績斐然，因此李鐵要在競逐中突圍而出，今屆東亞錦正是最好的契機。因此相信今屆傳媒焦點都會落在這位一代名將身上，且看他可否帶領一眾不被看好的球員「翻生」，為自己的執教生涯再創高峰。