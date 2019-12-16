【歐聯】利物浦16強硬撼馬體會　曼城皇馬演豪門激鬥

歐聯16強抽籤儀式周一（16日）於瑞士尼永舉行，利物浦殺入淘汰賽階段將會鬥西甲勁旅馬德里體育會，曼城及皇家馬德里會合演16強最大戲碼。

利物浦在E組要鬥到最後一輪，擊敗薩爾斯堡紅牛才以1分之差力確拿玻里，以13分在E組首名出線。殺入16強，「紅軍」將會大戰D組次名馬體會。今屆多支勁旅皇家馬德里、熱刺、馬德里體育會、多蒙特及車路士都以次名出線，抽籤結果亦沒有令人失望，去季英超冠軍曼城將會與在施丹（Zinedine Zidane）帶領三奪歐聯的皇馬。

巴黎聖日耳門（PSG）將會鬥多蒙特，教練杜慈（Thomas Tuchel）將會倒戈「蜜蜂兵團」。

利物浦於E組力壓拿玻里得組首名出線。（路透社）

歐聯16強抽籤結果 多蒙特 Vs PSG 皇家馬德里 Vs 曼城 阿蘭特大 Vs 華倫西亞 馬德里體育會 Vs 利物浦 車路士 Vs 拜仁慕尼黑 里昂 Vs 祖雲達斯 熱刺 Vs RB萊比錫 拿玻里 Vs 巴塞隆拿

去季亞軍熱刺16強鬥RB萊比錫

阿特蘭大首次入歐聯就成功殺入淘汰賽，他們將於16強遇上華倫西亞。至於近年極速冒起的德甲球隊RB萊比錫，第2次參加歐聯，就在G組以11分得到首名出線資格，突破分組階段入16強會跟去季亞軍熱刺爭入8強。