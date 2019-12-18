【東亞錦標賽．直擊】球迷組織轟職員安檢過嚴　要求掀起上衣檢查

香港球迷組織「香港力量」於Facebook指，入場港迷與現場職員因安檢問題兩度爆發推撞。 「香港力量」指保安要求入場港迷掀起上衫，檢查內衣或身體寫有政治標語，連女球迷亦不放過。其中一名女球迷不從脫去上衣的要求，被請離場。 香港01記者袁志浩、吳浩然、高詩琦釜山直擊

由於港中關係緊張以及持續半年的反修例社會運動關係，香港對中國的東亞錦標賽火藥味濃上加濃。香港球迷於之前兩仗對韓國及日本入場時都有舉起反修例旗幟，令到今戰保安更緊張，入場安檢十分嚴謹。除了要搜查隨身物品，據「香港力量」FB所指更要搜身，但要求十分不合理。

香港力量於網上透露事件經過，更上載球迷與職員推撞的相片。（香港力量 Facebook）

香港球迷入場接受極嚴格檢查。（袁志浩攝）

港隊球迷組織「香港力量」於的社交專頁寫道：「香港球迷同釜山亞運球場職員多次推撞同衝突，事緣是有球場保安要求球迷揭起底衫檢查有否政治標語，之後部分球迷拒絕不合理要求，發生第一次推撞。最後我們集體堅持拒絕要求，成功入場。」

保安搜查球迷隨身物品。（袁志浩攝）

球迷於場內高舉反修例的旗幟及港英旗。（袁志浩攝）

球場職員曾要求女球迷脫上衫

不過到場內，事件仍未平息，保安「繼續針對球迷的個人物品，多次企圖強搶」，據「香港力量」指球迷要以自己身為擋住「比自己大超過兩個碼的球場職員」，更指：「職員又針對一位女球迷T恤要求他（她）脫下，繼而請他（她）離場，爆發最少兩輪推撞。」由於「香港力量」只敘述了發生經過，暫時未知女球迷最終能否留在球場。

保安嘗試沒收「HONG KONG IS NOT CHINA」的旗幟。（袁志浩攝）

事實上，今戰香港球迷在中國國歌播出時，一度轉身背向球場表示不滿，並舉起了反修例的旗幟，除了「光復香港、時代革命」外，還有「HONG KONG IS NOT CHINA」及港英旗。有職員上前想沒收「HONG KONG IS NOT CHINA」旗，與球迷有推撞，最終球迷收起旗幟，但多名職員依然於香港球迷席邊戒備。

今戰為免雙方球迷爆發衝突，球場安排香港及中國球迷於兩邊龍門後坐，遠遠地隔開雙方。最終中國隊憑兩個死球，以2：0擊敗港隊，4年後終於再次擊敗香港。