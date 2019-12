【東亞錦標賽．直擊】球迷組織轟職員安檢過嚴　要求掀起上衣檢查

香港球迷組織「香港力量」於Facebook指,入場港迷與現場職員因安檢問題兩度爆發推撞。 「香港力量」指保安要求入場港迷掀起上衫,檢查內衣或身體寫有政治標語,連女球迷亦不放過。其中一名女球迷不從脫去上衣的要求,被請離場。 香港01記者袁志浩、吳浩然、高詩琦釜山直擊

由於港中關係緊張以及持續半年的反修例社會運動關係,香港對中國的東亞錦標賽火藥味濃上加濃。香港球迷於之前兩仗對韓國及日本入場時都有舉起反修例旗幟,令到今戰保安更緊張,入場安檢十分嚴謹。除了要搜查隨身物品,據「香港力量」FB所指更要搜身,但要求十分不合理。

香港力量於網上透露事件經過,更上載球迷與職員推撞的相片。(香港力量 Facebook)

香港球迷入場接受極嚴格檢查。(袁志浩攝)

港隊球迷組織「香港力量」於的社交專頁寫道:「香港球迷同釜山亞運球場職員多次推撞同衝突,事緣是有球場保安要求球迷揭起底衫檢查有否政治標語,之後部分球迷拒絕不合理要求,發生第一次推撞。最後我們集體堅持拒絕要求,成功入場。」

保安搜查球迷隨身物品。(袁志浩攝)

球迷於場內高舉反修例的旗幟及港英旗。(袁志浩攝)

球場職員曾要求女球迷脫上衫

不過到場內,事件仍未平息,保安「繼續針對球迷的個人物品,多次企圖強搶」,據「香港力量」指球迷要以自己身為擋住「比自己大超過兩個碼的球場職員」,更指:「職員又針對一位女球迷T恤要求他(她)脫下,繼而請他(她)離場,爆發最少兩輪推撞。」由於「香港力量」只敘述了發生經過,暫時未知女球迷最終能否留在球場。

保安嘗試沒收「HONG KONG IS NOT CHINA」的旗幟。(袁志浩攝)

事實上,今戰香港球迷在中國國歌播出時,一度轉身背向球場表示不滿,並舉起了反修例的旗幟,除了「光復香港、時代革命」外,還有「HONG KONG IS NOT CHINA」及港英旗。有職員上前想沒收「HONG KONG IS NOT CHINA」旗,與球迷有推撞,最終球迷收起旗幟,但多名職員依然於香港球迷席邊戒備。

今戰為免雙方球迷爆發衝突,球場安排香港及中國球迷於兩邊龍門後坐,遠遠地隔開雙方。最終中國隊憑兩個死球,以2:0擊敗港隊,4年後終於再次擊敗香港。