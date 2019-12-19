【西甲】國家打吡17年來首次互交白卷　場內表訴求　場外爆衝突

早前受加泰羅尼亞社會運動影響，西班牙足總決定將西甲首回合「國家打吡」巴塞隆拿主場迎戰皇家馬德里的賽事，由原先10月底延期至當期時間本周三（18日）舉行，結果兩軍互無紀錄，0：0握手言和。 過千球迷在魯營球場內，舉起橫額及海報表態，希望西班牙政府與要求加泰獨立的支持者對話，從而解決問題；場外亦有示威者與警察發生衝突。

西班牙第243次「國家打吡」，因為早前加泰羅尼亞示威活動升級的關係，西班牙足總延遲首回合的「國家打吡」，巴塞隆拿在主場魯營球場迎戰皇家馬德里，兩軍在今仗前同得35分，高踞西甲頭兩位。

皇家馬德里的卡斯米路在上半場多次威脅巴塞隆拿的大門，而他的近門頭槌被巴塞中堅碧基勇救空門，而該名防中及後的一記遠射，幸好由門將達史特根及時雙手撲出。不過卡斯米路在回防時亦險象環生，幸得皇馬守將沙治奧拉莫斯在白界線前大腳解圍。

加里夫巴利在下半場近門得手，但助攻的費蘭特文迪（Ferland Mendy）越位在先，入球無效，結果兩軍互無紀錄，17年來首次互交白卷，雙方在聯賽榜同得36分，巴塞以得失球差高踞榜首。

加里夫巴利在下半場「食詐糊」，結果兩軍互交白卷。（路透社）

不少球迷在魯營球場內高舉標語，呼籲西班牙政府與示威者對話。（路透社）

今仗「國家打吡」吸引93426名球迷入場觀戰，加泰羅尼亞秘密示威組織「Democratic Tsunami」表示，將於今仗分發10萬份示威標語予球迷。過千名球迷在魯營球場內，亦希望透過今場賽事表達訴求，高舉「#SpainSitandTalk」及「Freedom」的橫額，並高呼「自由」的口號，希望西班牙政府與追求加泰獨立示威者打開對話之門。

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示威者在「國家打吡」場內場外表達訴求（按圖放大）

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西班牙政府早前囚禁一批在2017年發起加泰獨立公投的政治及民權領袖，多人遭法院重判入獄9至13年，此事從而引起早前的大規模加泰示威。魯營球場外亦有示威者聚集，高呼「獨立」（Independence）及「釋放政治犯」（Free Political Prisoners）等口號，並引發衝突，據報其中12人因此受傷。