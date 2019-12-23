【花式跳繩】一根繩子和簡單手語　聽障學生用心跳出華麗技巧

要說香港的花式跳繩，當然會想起港將們華麗的技巧、「摩打腳」以及整體隊形。一邊看，總禁不住去想若能投入其中是什麼感覺？ 參與花式跳繩，要求的不止一根繩子、一雙靈巧的腿，更要有節奏感，意味聽力也是重要一環。儘管如此，花式跳繩的魅力，無阻聽障學生去用「心」感受、參與。

訪問當日走進路德會啟聾學校—全港唯一提供小一至中六聽障兒童教育的學校，他們今年與香港花式跳繩會合作，於本學期免費提供花式跳繩訓練班，成立傷健人士表演隊，將於「十週年慈善大匯演」中表演。

負責訓練班的潘靜華老師，回想當初香港花式跳繩會主動聯絡學校，她一聽就迅速答應，全因機會難得、又可以做慈善。「希望學生可以透過不同的活動去擴闊視野，他們的學習不應只局限於學校裡面。」花式跳繩班目前共有12位學員，各自曾參與籃球、跑步、跳舞等不同運動項目，雖有運動底子，卻異口同聲指花式跳繩訓練令他們雙腿痠痛，但亦沒有放棄，因為花式跳繩「好靚、好有型、好好玩」。

但原來開班初期，一切都不容易。

路德會啟聾學校與香港花式跳繩會合作，開辦花式跳繩訓練班。（公關提供）

開班之初曾遇抗拒 因教練而堅持

潘老師負責挑選有潛質的學生加入花式跳繩班，她憶述開班初期，大部分學生都對花式跳繩班有點抗拒，「其實當初都是『夾硬』拉他們參加，他們都很不情願。」花式跳繩除了要控制好繩子，還要按拍子做動作，對聽障學生來說並非易事，潘老師解釋：「他們聽拍子會有難度，但他們都曾跳舞，對拍子都有少許概念。但始終是要操控條繩，同時要看教練的指示，的確不容易。」

最後學生們態度大大轉變，覺得花式跳繩「有型又好玩」，究竟原因何在？老師感到安慰之餘，也說出了重點：「見到朋友都一起玩，加上見到教練很厲害，就漸漸引起興趣。」

「厲害」的教練，羅家俊曾奪得不少獎項，包括2015中國跳繩公開賽季冠。

雖然未能聽見拍子，但聽障學生也能做出高難度動作。（公關提供）

為教聽障生自學手語 「投放心機就不是障礙」

羅家俊才21歲、仍是大學生，卻已有5年教授花式跳繩的經驗，但在特殊學校任教還是頭一次，還為此特別自學手語，「一開始學了大概十多個單詞的手語，例如跳、放低東西、飲水、放慢、數一到十等等我認為會在教繩時用到的字詞」，儘管一開始溝通有過困難，但已漸漸克服，全因他願意用「心」：「其實只要肯花多些時間作事前準備，投放多點『心機』在溝通上，其實都不算是障礙，他們（聽障學生）都會聽你的話。」

聽障學生付出更多努力，學習進度絕不落後於聽力健全的學生。（公關提供）

用心教授下，羅教練亦察覺到聽障學生的一大優點：「沒想過他們會如此勤力！」他指出，普通班學生除上學，亦較多課外活動、補習等等，空餘時間所剩無幾，「但特殊學校學生比較注重個人發展，對課外活動等別有興趣。」聽障學生的好動，再加上他們的主動性，令他們的學習進度事實上與普通班無異，未上夠10課已學到交叉繩及一些腳部的花式，「他們肯自己練習，那麼我就不用每課都花很多時間為他們複習，變相不會拖慢教學進度。早前有幾課受停課影響，停了數星期，我本來估計他們會把學過的都忘記了，怎料他們都能跳到所學的。」

花式跳繩這回事，就是用「心」—聽障學生即使未能準確聽到繩拍打地板的聲音，卻更加用「心」付出了更多時間及精力練習；老師用「心」引導學生堅持、不放棄訓練；教練亦更加用「心」，跨越溝通障礙，讓彼此的心之間能真正交流。大匯演當天，可以肯定的是他們會跳出一個用心準備的演出。

教練羅家俊（左）為指導聽障學生，特別自學手語。（公關提供）