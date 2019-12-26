【英超】利物浦獲准使用世冠盃徽章　李斯特城主帥望破紅軍不敗身

奪得世界冠軍球會盃，利物浦本身可以在未來一年的比賽，於球衣加上象徵冠的徽章。不過因英超賽規問題，他們要向賽會申請，日前終於獲批，但只限香港時間30日凌晨對狼隊一場。

「紅軍」早前在世冠盃決賽加時後以1：0擊敗自由盃冠軍、巴甲勁旅法林明高，奪得球會史上首個世冠盃冠軍。贏得冠軍令他們可以於球衣上加印世冠盃徽章，但因為英超規例令到他們只可以在歐聯使用，但賽後會方已旋即向英超提出申請，並得到「一場限定」的批准。

利物浦早前於國殤紀念日期間加上國殤罌粟花徽章。（路透社）

利物浦將於12月30日主場狼隊的英超賽事加上世冠盃徽章。（利物浦官方Facebook專頁）

英國《每日郵報》報道指，利物浦將於香港時間12月30日凌晨，主場對狼隊一戰於球衣上印上金色徽章。不過，這一切都取決於利物浦能否及時取得徽章及完成加印。據報，國際足協（FIFA）想舉行頒贈儀式，但這亦是與時間競賽，因為離對狼隊一仗只剩數天時間。

FIFA自2006年起已向他們舉行的大型盃賽贏家頒贈一系列的金色徽章，最初見於2006年世界盃冠軍意大利，翌年世冠盃冠軍AC米蘭亦得到了金色徽章。

羅渣士大讚利物浦對勝利有種執著，令他們得到現時的成績。（路透社）

對狼隊之前，利物浦先要作客李斯特城的王權球場，上演今輪最矚目的榜首大戰。

利物浦出發參加世冠盃前，聯賽17輪錄得16勝1和，拋離今季表現十分出色的「狐狸」10分。曾執教利物浦的李城主帥羅渣士（Brendan Rodgers），大讚在高普（Jurgen Klopp）帶領下的利物浦是支「神奇球隊」。

李斯特城對曼城失利，與利物浦仍有10分的距離。（路透社）

羅渣士：失敗令利物浦更強

羅渣士差點於2013/14球季帶領紅軍奪得首個英超冠軍，最後功敗垂成，他指現時的利物浦韌力十足：「就算他們並非在最佳狀態，但仍能取得結果，這是一隊對勝利十分執著的球隊。不過，大家都知道利物浦的不敗走勢終會完結，我們亦想成為終結者。」

羅渣士又指利物浦在高普手下，雖曾於歐霸及歐聯決賽輸波失冠，但失敗反而使他們變得更強。羅渣士續道：「我對輸波有這種看法，有時它會令你變得更強，利物浦是最佳的例子。他們一直奮鬥，終於去季贏得歐聯，現在又成為世界冠軍，大家都知道他們想贏得今季聯賽冠軍。」

英超第19輪直播賽程，焦點大戰是李斯特城迎戰利物浦。（01美術製圖）

英超本輪直播賽程（按圖進入）