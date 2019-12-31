【英冠】打比郡高古確定朗尼首戰日期　「他需要數場時間」

朗尼（Wayne Rooney）於英冠的「地標戰」日期確認！打比郡領隊高古（Phillip Cocu）周二（31日）確認，該名前英格蘭國腳在1月1日正式轉會後，旋即會出場，但就希望球迷理解，朗尼狀態未到100%，需要數場比賽時間去調整。

高古周一在打比郡以2：1擊敗查爾頓後，直言朗尼出場在即：「如果你手上的球員有朗尼般的質素、履歷及經驗，作為教練一定會很高興。」朗尼在離開MLS後，以球員教練身分轉投打比郡，但未到1月轉會窗重開前都只能於後備席學習。

高古確定朗尼出場在即。（路透社）

朗尼最快可於1月2日對班士利上陣。（路透社）

高古指朗尼身體狀況沒有問題，「但需要數場時間（重拾比賽狀態）」。這名荷蘭名將又說：「外界對他的期望很高，不過我們會給他數場時間，累積上陣時間去融入球隊。」若高古的計劃是慢慢讓朗尼重拾狀態，後者最快出場的時間應為1月2日打比郡主場對班士利一戰。

高古希望球迷給朗尼時間融入球隊。（路透社）

高古籲不要期望完美

「所以，或許最初數場都不會太完美，最重要的是他很快就會融入球隊，我們亦會確立一定隊形。」高古說。擊敗查爾頓後，打比郡升上第17位，但他們仍與能參與附加賽的第6名有9分距離，距離自動升班的冠亞軍兩位更有21分差距。