【英冠】朗尼重返英格蘭球壇加盟打比郡　周末與主帥高古拍住上

朗尼重返英倫，正式履新！ 朗尼到英冠的打比郡上任球員兼教練，周末會在主場對昆士柏流浪的聯賽中與領隊高古一起督師。不過，受轉會手續影響，朗尼未會以球員身分披甲，料最快到明年1月2日對班士利的比賽才上演地標戰。

34歲的朗尼離開美職聯的華盛頓聯隊，今周履新，正式成為英冠球隊打比郡的球員兼教練。朗尼這幾天參與球隊操練，與領隊高古見面，穿上32號球衣，拍攝宣傳照並接受訪問。

打比郡球員兼教練朗尼（左），與領隊高古握手。（打比郡Twitter）

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朗尼說：「這明顯是一次挑戰，這是一個我未曾踢過的新聯賽。不過，我整個職業生涯都有看過英冠比賽，所以我明白大家的期望。」

領隊高古在記者會上講到朗尼的加盟，這名荷蘭籍主帥說：「他將會理解我們踢波的風格，以及我們的工作文化。他會是球員及管理層之間的重要橋樑，這段時間是我們磨合的關鍵。」

朗尼（右）周末會跟領隊高古一起督師。（打比郡Twitter）

談到朗尼對團隊的影響，高古說：「這對所有人，包括他自己，都是正面的。球迷也很歡迎他的加盟。他會參與球隊的戰術，我們會利用他的經驗，相信團隊會獲益。」

儘管朗尼已經穿上32號球衣拍照，但英國《每日郵報》稱，朗尼短期內不會以球員身分上陣，由於國際轉會手續未完成，他最快到明年1月2日對班士利的比賽才可能上陣地標戰。