【英超】曼聯名宿尹佩斯炮轟蘇斯克查　批缺乏紅魔主帥威嚴

英超周四（2日）的「仙魔大戰」，阿仙奴主場最終贈曼聯兩蛋。「紅魔」名將尹佩斯（Robin van Persie）賽後炮轟蘇斯克斯（Ole Gunnar Solskjaer）「太過好人」，缺乏管治威信，球員毫不怕他，賽後記者會笑笑口接受訪問更是令人髮指。

阿仙奴在新帥阿迪達（Mikel Arteta）帶領下，以2：0擊敗曼聯，於阿仙奴成名、在曼聯奪冠的RVP，今戰上電視台擔任球評，賽後批評蘇帥接受訪問時的態度。「當我聽蘇斯克查說話時，他聽起來是個好人，我想見到他有時惡一點，憤怒一點。」

尹佩斯批評蘇斯克查太友善。（路透社）

曼聯以0：2不敵阿仙奴。（Getty Images）

尹佩斯又批評蘇帥賽後表現有講有笑，認為其態度亦是問題之一：「我見他輸波後仍笑笑口，這不是笑的時候。」車路士賽和白禮頓，曼聯本來有機會收窄與前四的差距，但輸波後仍與第4位的「藍戰士」差5分。

尹佩斯離開阿仙奴後為曼聯效力了3季。（Getty Images）

「他們需要完整的賽前部署，需要對他們的領隊帶點恐懼。」RVP續道：「當球員走位及傳球出現問題時，他們會面臨處分，下場或許不會上陣。」被問到曼聯球員現時是否太安穩時，尹佩斯道：「大概吧。以現時的狀況而言，我相信是事實。」