【時間修煉．吳江泓】時間有限　想像無限　關鍵是捉緊實現的機會

時間有限，想像無限。 說穿了，每人的故事，都是連場人與時間的競賽。但講到故事中涉及激情與夢想時，卻好像顯得跟那些快要踏入天命之年的人格格不入。 是嗎？ 香港賽艇總會副主席吳江泓在他47歲的一年，一次又一次將想像變成現實，突破往日的界限。 「滴答、滴答……」跳針聲從未間斷，距離終點愈來愈近，氣力所餘無幾，疲勞感催生無盡停下來慾望。他卻決定迫發出潛藏的後勁，為自己、為賽艇這種深愛半生的運動，划得更快、更遠。 攝影：龔嘉盛

訪問的那個下午，我跟吳江泓約好在他開設的培訓顧問公司辦公室附近的咖啡店見面；選擇這個時段，純粹為協調好他在艇會會議與公司業務間的工作日程，百忙中抽空閒聊賽艇苦與樂。一身smart casual造型的他比約好的時間早到，對於掌握時間的重視，十分切合他多面的角色，不論是公司老闆、艇會要員、還是賽艇運動員也好，時間總是他所涉獵的各種事務中，影響結果的重要因素。

吳江泓每日的開始，就是清晨4時45分起床，駕車到達沙田城門河畔賽艇中心練習。（龔嘉盛攝）

每天準時清晨4時45分起床，6時準時駕車到達沙田城門河畔賽艇中心，正值不少人仍在夢鄉之際，他已完成連場揮拭汗水的練習，稍事清潔過後，才真正展開一天的工作日程。這樣規律的生活已經過了一年多，健碩的體格和氣色是騙不了人的證據，亦令他看起來比47歲的實際年齡年輕，代價就是，吳江泓每天都要經歷他口中形容「控制痛苦」的過程；我很好奇，一個年將半百的事業型男士無故「自討苦吃」，突然決心尋回少年時的賽艇夢，緣何？一方面，在義務公職上協助香港奪得「世界海岸賽艇錦標賽」主辦權，令亞洲得以首度舉行這項國際賽事，成為本地賽艇發展的里程碑；及至他本身亦決心重投高強度訓練，嘗試以運動員身份積極落場，更取得不俗的成績。答案跟賽艇對他生命中的啟發可有直接關係。

吳江泓運動員般的生活規律，已經過了一年多。（龔嘉盛攝）

「比賽到了最後500米，總是最痛苦的時間。感覺就像跑完一個馬拉松後，突然要再爆一個100米短跑衝線；然而，每每當人以為已經到了極限，才會發現體內還有一半潛能未發揮。做任何事都難免經歷痛苦，當我們能夠學會控制痛苦，找到當中的意義與得著時，所有事情都會變得很快樂。」 吳江泓

意志成就0.1秒間的差異

吳江泓跟賽艇結緣於26年前的大學時代，當時初入港大工程學，在別人介紹下加入了賽艇隊，這一年盛夏的經驗令他畢生難忘，這項運動從此成為他生命中的元素。

他說：「那個年代，港大對中大的賽艇比賽十分有名，及至電視台的傍晚新聞都會報導。比賽的是八人艇，講求團隊的默契，一條心應戰。於是不論日夜，一班隊友滿腦子都在掛心在這場比賽的對決，這個夏日我們幾乎每天吃飯、睡覺、訓練都在一起。結果在兩大比賽中，我們在本身一直領先之下，到了最後2、300米關頭才被追上，以少於0.1秒之差輸了比賽，自然很不甘心，大家又在想著追回那半秒不到的時間。又過了無數場訓練，漸漸我們都意識到，其實在比賽中大家一樣辛苦，幾毫秒的勝敗關鍵，分別就是鬥志的高下，以激發出人體內的無限潛力，誰可以捱過就是勝利。不久之後的大專盃，我們成功贏回對手。辛苦，卻是一個令人萬分享受與回味的過程。」

大學賽艇生涯的最大得著，是令吳江泓學會「控制痛苦」。（龔嘉盛攝）

賽艇訓練中的啟示

幾年大學賽艇生涯的最大得著，是令吳江泓學會「控制痛苦」。更確切地形容，其實不止是「學會」，這種在身心極度痛苦之下，維持如常運作的能力，對他來說是種「享受」。聽起來好像有點被虐的病態，他卻形容這種知識以外修練過程，啟發了今日他一切待人接物的態度。吳江泓解釋，賽艇是一個挑戰體能極限的運動，甚至很多運動科學文獻都形容過，它是世上數一數二「最艱辛的運動」，原因是過程中，身體處於帶氧和無氧狀態之間交換運動，很容易累積乳酸在體內。比賽中途，肌肉已經痠痛非常，但又要忍耐，不能停下來，甚至到達衝線前數百米，自覺體力快要透支之際，還要再硬生生「爆盡」體力將艇划到最快速度，搾盡每一份體力時，方會發現，原來體內還藏着如此潛能未用，不正代表眼前的難關，其實自己根本有能力應付嗎﹖在痛苦中運作如常，這就是賽艇人經常形容的「控制痛苦」。

吳江泓認為人生中最好的決定，不少都是經過「控制痛苦」中思索得來。（龔嘉盛攝）

控制痛苦 才有最好決定

「其實人生不就是這樣嗎？工作、家庭、生活，總不會事事順利，難免有困惑的時候；就像創業之初遇上SARS，月入歸零，到生意漸有起色，卻又輪到金融海嘯，每一次都是難關。但當我能夠控制痛苦，在逆境中自然可以找到解決問題的重點；及至近年我由靜水艇涉獵到新興的海岸賽艇，喜歡它有趣的地方，在於自然間大多不能預計的因素。例如一個浪就算看似一樣，底下的暗流都不同；又有時位處浪的頂峰，還是要用盡力死划的話，反而會跌到浪底影響速度，反而不慍不火拿捏好平衡的技巧，才是最快、最省力的方法。賽艇就是這樣，一直予我人生中的啟發。現實中有些機會未到，無論用多少力都配合不到四周的環境。反而準備好了，機會來了又把握到，自然會發生一些奇妙的事。」吳江泓解釋他心目中所理解的賽艇，已經不止是一種運動，及至早已成為了為人哲學層面的觀念。

有明明已位處浪的頂峰，但還是用盡力死划的話，反而會跌到浪底，弄巧反拙。（龔嘉盛攝）

怎麼一件事會令人驚嘆﹖一定是這件事從未有人做過。而未做過的事，自然沒有任何參考，要懂得評估所有不能預計的風險。這就跟海岸賽艇一樣，要學會『預計不能預計的事』，也是我喜歡這運動的其中一個原因。 吳江泓

一段十多年前的狂想

去年「世界海岸賽艇錦標賽」首度在香港舉行，亦是這項國際賽事首次在亞洲發生，今日吳江泓身為香港賽艇總會副主席，也是香港遊艇會的賽艇委員會主席，正是促成這塊里程碑的幕後成員之一。這個瘋狂的計劃，源自十多年前聽到兩個遊艇會會員的狂想，他說：「2008年時我只是一個普通『划艇佬』，一直有玩，但沒有認真操那種。那時候我經常聽到兩個會員談論在維港舉行海岸賽艇的可行性，成事的話又會如何精彩等等，反正他們一直相信香港有條件舉行『世界海岸賽艇錦標賽』。但要知道，當時全香港只有兩隻海岸賽艇！連賽艇總會都未引入，他們卻就要辦世界賽，是非常瘋狂的想法；直至2015年當我有了義務公職在身，需要考慮年度預算、活動和比賽發展等等時，覺得自己都玩了那麼多年，賽艇又給予我人生那麼多得着，於是想到時候回饋一下了。思索靈感之間，我想起當年那段狂想，不如……就試試吧……」

去年「世界海岸賽艇錦標賽」首度在香港舉行，亦是亞洲首次。（龔嘉盛攝）

志不立天下無可成之事

賽事始終未曾在亞洲未舉辦過，無任何例子參考，包括最現實的財務考慮。好了，如果競投回來了，卻沒有商業贊助，將會成為一筆數目可觀的開支，怎麼辦？思前想後，吳江泓始終認為這是一個「雞先與蛋先」的問題，正如海岸賽艇，任何風浪都不可預計，只有做好準備，海浪來時用身體配合，並找到駕馭的重點，「預計不能預計的事」，才能衝破當中的障礙；要不是競投了一個比賽來，又怎會有商業贊助？要不是試過？就永遠不會有新突破。幾年間，一關一關的闖過，最終才能一圓這次香港賽艇史上的美事。吳江泓亦在這段充滿圓夢氛圍的過程之中，回憶起個人未曾成為過賽艇運動員的憾夢，他想：「到底我有沒有可否回復往日的競爭水平呢？都47歲了，再過幾年都不知身體狀況如果，好像太遲。既然有熱情，不如又做試試吧。」

所以促成這次本地賽艇發展的里程碑，源於一段十多年前的狂想。（龔嘉盛攝）

千里之行始於足下

這種不做又怎會知結果的心態，成全了吳江泓過去一年「運動員式」的生活規律。結果也很理想，去年無論是「香港賽艇錦標賽」還是「賽艇環島大賽」，吳江泓都總叫有獎落袋。但最令他感到振奮的，當然不是外在的獎勉，而是他自覺身處一班18、19歲的艇手之間，總算不至落後，他說：「去年的《香港賽艇錦標賽》，我和一些與我大學時代年齡相約的艇手組隊，參加公開賽，成績不錯呀，嬴了個銀牌，只輸了給一隻香港U23的艇隊。事實上如果單計平日拉划艇機的訓練成績，我現在的表現甚至比大學時更強呢，然而現在的我，其實身體機能理應比年輕時退化，卻證明了，往日自以為是極限，其實潛能無限。」

既然如此，吳江泓到底還可以激發出多少潛能呢？個人方面，他說想在不久將來參加英國「皇家亨利賽艇日」（Henley Royal Regatta），當然為了參加這個始於1839年的世界級賽事，訓練上、隊友配合上，他還要下更多苦工；關於賽艇發展，他亦有不少想法，例如舉辦長距離環島系列賽，甚至復興19世紀末來回香港與廣州的年度本地賽艇傳統，種種富話題的活動計劃，希望令更多人留意賽艇運動。這些在吳江泓腦海中的想像還有時間成真嗎？

47歲，發夢的時間好像已經太遲？才不，對吳江泓來說，前面才是個精彩的新開始。

事業與賽賽艇，吳江泓都先看自己對此的熱情作決定，不試?怎會知成敗得失?（龔嘉盛攝）

想法可以很多，如何在有限時間中實現，跟賽艇一樣，意志很重要。（龔嘉盛攝）