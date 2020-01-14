【英超】祖雲達斯守將重傷收咧　傳愛華頓洽轉會　球迷嘲中詛咒

愛華頓被指想在1月轉會窗羅致祖雲達斯後衛美列迪美羅（Merih Demiral），但該名土耳其後防早前對羅馬一戰十字韌帶受傷，面臨提早收咧。 愛華頓球迷聞訊後，紛紛於twitter感嘆迪美羅受「愛華頓詛咒」。

迪美羅對羅馬一仗3分鐘就助「老婦人」入波，但其後就因為十字韌帶撕裂，勢必缺席今季餘下賽事。21歲的迪美羅今季為祖雲達斯上陣7次，錄得一個入球、一次助攻，近期更令到天價加盟的馬菲斯迪列治（Mathijs de Ligt）要坐冷板凳。

迪美羅近期成為後防首選之一。（Getty Images）

迪美羅對羅馬一戰受傷。（Getty Images）

英國傳媒曾報道，愛華頓對迪美羅甚有興趣，希望在今個轉會窗將他帶到利物浦市。迪美羅受傷終結了傳聞，雖然本身轉會可能性不高，但愛華頓球迷仍於網上紛紛表示可惜。

迪美羅重傷將要收咧。（Getty Images）

球迷於網上嘲諷愛華頓有詛咒。（twitter圖片）

「我們愛華頓被詛咒了」

不少外國愛華頓球迷都將迪美羅受傷一事怪在「拖肥糖」身上，有球迷問：「我們是不是被詛咒了？」亦有球迷表示「現在只要名字跟愛華頓扯上關係都會受傷」，更有球迷自嘲地說：「怎可能這樣？很奇怪呢，通常（受重傷）會在他們加盟6周後才發生！！」