【賀歲盃】張健峰率港隊出戰　元朗成港聯大戶　3隊球員缺陣

2020鼠年賀歲盃由足總倉促承辦，上周始落實今屆由香港隊鬥香港聯賽代表隊。足總今日（17日）公布兩隊名單，由於足總需在短時間內跟港超球隊「借人」，最終令港聯人腳缺少部份班霸的主力外援，叫座力遠遠不及前屆。可是，由本地年青一代組成的港隊，由球員陣容以至教練，相信都能讓球迷感到驚喜。

兩支本地代表隊於兩年前的「狗年賀歲盃」亦曾交手，惟當屆為港聯上陣的球星如艾華頓、盧卡斯、查維斯、蘇沙及高美斯，今屆悉數無緣獻技。港聯今年由港足行政經理廖俊輝領軍，球員以佳聯元朗、冠忠南區及愉園為重心，包括法比奧、摩域治、比圖等。

而理文則借出亞哥斯達與沙普夫，是少數讓主力外援參賽的前列球隊；至於東方龍獅亦派出利馬作代表。值得一提的是，和富大埔、傑志跟原定承辦賽事的香港飛馬，這次均沒有球員入選，前兩者的情況相信跟即將來臨的亞洲賽有關。

香港聯賽代表隊名單： 守門員： 屠俊翹、李溢晉 後衛： 法比奧、摩域治、盧斯安奴、比圖、川瀨浩太、史必 中場： 安達、基斯、米基爾、祖連奴、利馬、馬希卡歷、亞哥斯達、沙普夫 前鋒： 安基斯、辛坦拿

兩年前的賀歲盃同樣由港聯鬥港隊，惟今屆多支前列球隊的主力外援，如剛轉投東方龍獅的射手盧卡斯都未有入圍。（資料圖片）

張健峰任港隊主教練

「富豪球會」富力R&F坐擁多位具質素外援，像伊高沙托尼、迪布利及利安高，但球隊此次僅有兩位本地球員入圍港隊名單，分別是最近傷癒的謝家榮及小將林衍廷。改由港足助教張健峰率領的港隊，也一如所料未有派出「最強陣」應戰，成員中僅得理文的鄭兆均與袁皓俊曾入選上月東亞足球錦標賽決賽周。

香港代表隊名單： 守門員： 袁皓俊、謝家榮 後衛： 羅振庭、曾至孝、陳港斌、劉學銘、余沛康、余煒廉 中場： 黎格爾、胡晉銘、茹子楠、黎培基、劉浩霖、鄭兆均、林衍廷 前鋒： 朱偉鈞、袁世傑、陳廣豪

現時擔任港足助教的張健峰去年才退役加入足總，早前曾帶領港足U18參加國際賽，他將在賀歲盃出任港隊主教練一職。（資料圖片）

曾至孝黎培基意外入圍 兩軍賽前僅操一課

港隊名單之中年齡最少的是18歲愉園中場黎培基，此子去年於港足U18表現突出，獲時任U18主帥張健峰賞識，結果跟愉園隊友朱偉鈞及袁世傑齊齊入圍。而羅振庭、陳港斌、劉學銘、劉浩霖多位24歲球員同樣獲徵召，首度參加賀歲盃的則有陳廣豪、余煒廉及余沛康等；至於30歲的元朗中堅曾至孝，也意外地榜上有名，成為大軍中最年長的球員。

由於時間所限，港隊跟港聯在賽前只會進行一課操練，兩軍會在年三十晚（24日）早上於將軍澳賽馬會足球訓練中心同時開操。至於賽事記者招待會，則於下周四（23日）舉行。

效力愉園的18歲小將黎培基（中）今季嶄露頭角，於U18港隊及球會的表現都令人眼前一亮。（足總提供）