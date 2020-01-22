【足球】卡雲尼盼離PSG　傳曼聯車路士爭人　父開腔點名轉會對象

巴黎聖日耳門射手卡雲尼（Edinson Cavani）早前確認向球隊要求轉會，周中法聯盃對蘭斯的比賽亦榜上無名。 不少球隊都對這名32歲烏拉圭射手有興趣，當中包括曼聯、車路士及馬德里體育會，卡雲尼父親近日「打開口牌」，希望兒子選擇西甲勁旅。

《天空體育（Sky Sports）》早前報道，PSG高層、巴西足球名宿李安納度（Leonardo Araújo）證實卡雲尼已向球會申請轉會。這名烏拉圭前鋒求去的消息一出，就有英國傳媒指車路士及曼聯，都對這名為PSG射入198球的他有興趣。

卡雲尼已向PSG求去。（路透社）

車路士、曼聯及馬體會對卡雲尼有興趣。（路透社）

卡雲尼近期都未有為PSG上陣，過去兩場法甲及法國盃球會都對外宣稱卡雲尼受傷，今仗大軍名單再次榜上無名，令到離隊傳聞甚囂塵上。英媒認為卡雲尼對曼聯及車路士都甚有幫助，曼聯有首席射手拉舒福特（Marcus Rashford）受傷需養傷3個月，車路士現時十分依賴新星譚美亞巴謙（Tammy Abraham），兩軍希望可以得到卡雲尼增加前線選擇。

卡雲尼由2013年自今已為PSG射入198球。（路透社）

卡雲尼父親：他渴望為施蒙尼效力

雖然英超球隊可以提供更高薪酬待遇，但卡雲尼的父親希望兒子轉戰西甲，加盟馬德里體育會，又指為馬體會主帥施蒙尼效力十分吸引。不過，卡父透露PSG未必會在今個冬天轉會窗出售卡雲尼，故卡雲尼1月後會哪支球隊效力仍是未知之數。

馬體會現時主要由艾華路莫拉達（Alvaro Morata）及祖奧菲歷士（Joao Felix）攻堅，另一射手迪亞高哥斯達（Diego Costa）正在養傷，故想得到卡雲尼以加強前線火力實在無可厚非。值得一提的是，莫拉達現時以車路士借將身分為馬體會上陣，但兩會有協議，馬體會可於季後以5600萬歐元收購該名西班牙球員。