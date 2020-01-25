【武漢肺炎】渣馬2020取消　報名費全數退回　詳情稍後公布

1997年開始舉辦的本地最大型長跑賽事「渣打香港馬拉松」，在「武漢肺炎」疫情擴散下，今年賽事宣布取消，為賽事舉辦24年來首次。 賽事原定2月9日舉行，各組別賽事合共7.5萬個名額早已爆滿。

特首林鄭月娥下午4時半舉行記者會，公布武漢肺炎最新情況，宣布原定2月9日舉行的渣打香港馬拉松取消，這是渣馬自1997年首次舉辦以來，第一次取消賽事，也是香港確診武漢肺炎以來，取消的最大型體育賽事。

延伸閱讀：

【武漢肺炎】下午二時足總開賀歲盃記招 政府晚上突宣布取消

【武漢肺炎】武漢疫情持續 國際奧委會叫停奧運拳擊資格賽

香港在去年6月爆發反對《逃犯修例》風波，警民衝突持續，令外界揣測會否因而取消賽事。查看渣馬主辦單位的社交專頁，內容全都關於賽事資訊與備戰貼士等，顯示如期於下月9日舉行。但武漢自去年12月爆發新型冠狀病毒，疫情擴散至全中國多個省市，國內體育賽事已宣布取消。

渣打香港馬拉松在香港鬧市舉行，聚集大量人群。（資料圖片）

賽會的FB專頁昨（24日）發文指，賽會正密切關注疫情發展，強調首要關注公眾安全與健康，並與專家及多個政府部門討論如何安排。賽會當時未表示取消，只着公眾密切留意發展。但在林鄭月娥公布消息後，賽會FB亦隨即發帖。

渣馬1997年首次舉辦，當時於香港至深圳一段跨邊境賽道舉行，以上水為起點，途經黃崗跑往深圳為終點，當屆參賽人數為1000人。此後參賽人數逐年遞升，至今已有超過7萬人參賽；渣馬於2016年獲國際田聯認可為金級道路賽，無奈今屆因武漢肺炎而取消。