【F1】咸美頓與平治前景撲朔迷離　最終決定勢撼動車手市場

6屆F1世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）今年與平治的合約就會完結，其去向一直成為傳媒報道焦點。「黑帝」2021年會坐上哪支車隊的戰車，在今年賽季仍未開始已經謠言滿天飛。

咸美頓2013年由麥拿侖轉投平治，過去6年5奪世界冠軍，唯一一次與冠軍擦身而過，正是2016年不敵隊友羅斯保（Nico Rosberg），平治亦是V6混能引擎年代的霸主，連續6年奪得車隊冠軍。意大利傳媒《米蘭體育報》報道，咸美頓今個月初已與平治續約兩年。

咸美頓過去6年5奪世界冠軍。（Getty Images）

外國傳媒十分關注咸美頓去向。（Getty Images）

不過，《羅馬體育報》及《馬卡報》指，咸美頓與平治仍未續約，前者於談判期間提出續約4年，年薪要加至4650萬鎊，咸美頓現時年薪為3500萬鎊。咸美頓對自己2020年後的去向的態度十分曖昧，對轉投法拉利抱開放態度，但外界認為這只是向「銀箭」施壓，增加續約談判的籌碼。

韋斯達賓及陸克萊都已與紅牛及法拉利續約。（Getty Images）

法拉利第2個座位人選眾多

2019年賽季完結後，已有韋斯達賓（Max Verstappen）及陸克萊（Charles Leclerc）分別與紅牛及法拉利續約。法拉利就曾傳過有意放棄5屆世界冠軍華迪爾（Sebastian Vettel），以咸美頓配搭陸克萊。不過，法拉利已肯定陸克萊的未來，不用急與華迪爾續約，亦不急於決定是否要找人代替華迪爾。

除了咸美頓外，雷諾的列卡度（Daniel Ricciardo）亦是法拉利的人選之一。外國傳媒認為，列卡度可以推動陸克萊之外，如果要幫陸克萊爭冠軍，亦會出於團隊精神而樂於幫忙。