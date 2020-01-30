【Nike Vaporfly Next %】消息指神鞋不會被禁　跑鞋監管料收緊

被長跑界封為「神鞋」的Nike Vaporfly系列跑鞋，正被國際田徑聯會（World Athletics, 前名IAAF）調查之中，兩星期前英國傳媒爆料指此鞋將會被禁，令全球跑民嘩然。 國際田聯預計會在本周五（31日）作出裁決，英國《衛報》率先報道，指出Vaporfly跑鞋不會被禁。

《衛報》消息指出，國際田聯不會對備受爭議的Nike Vaporfly系列跑鞋實行「一刀切」的禁令，並預計這個體育監管機構會宣布在今年東京奧運會完結前，暫停所有跑鞋新科技審批，並且將進行一個有關精英級別不同品牌跑鞋所帶來的優勢的全面研究。

在未來國際田聯相信亦會對新跑鞋實施較嚴格監管，包括新跑鞋在比賽中使用前，各大廠商需預先將原型送予他們審批。

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Vaporfly系列跑鞋一出現，令長跑界全面改變。由精英到平民跑手均在大小比賽穿上，2019年全球最著名的六大馬拉松，男女子選手共36個三甲位置，穿上Vaporfly的跑手佔去31個，足見「神鞋」如何主宰長跑界。

馬拉松天王傑祖基（Eliud Kipchoge）2018柏林馬拉松穿著Zoom Vaporfly 4%，跑出2小時01分39秒的新世界紀錄。去年他在不計算為紀錄的Breaking 2挑戰，成功在2小時內完成馬拉松距離，突破眾人一直以為無法超越的人類極限，他當時穿上的一對屬非賣品的Vaporfly Elite，再次成為跑界熱話。

肯尼亞女選手歌絲姬（Brigid Kosgei）去年在芝加哥馬拉松以2小時14分4秒，打破英國跑手Paul Radcliffe保持16年的紀錄，她當日穿上的是Vaporfly Next%。

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