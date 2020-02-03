【武漢肺炎】港人行山避疫症呼吸新鮮空氣　山上出現大量口罩垃圾

武漢肺炎肆虐，口罩成為香港市民出街的必備品。在周末假日，不少市民都走到山上，脫下口罩，呼吸新鮮空氣，同時間，有山友表示，近日山上多了垃圾口罩。記者今早到城門水塘視察，確實在不少口罩被扔在山徑兩旁，另外還有一些口罩的包裝膠袋。

香港山上多垃圾，其實不算什麼新聞，相信大家行山都見慣膠樽、鋁罐、紙巾、果皮、食品包裝紙等山野垃圾，但有山友報料，近日香港山上多了一種垃圾，就是口罩。

記者今早由荃灣可風中學出發，沿城門道行上城門水塘，在這1公里的馬路上，發現至少有8個口罩被棄置於路旁，不少外表新淨，相信是遊人近日留下的。

行城門水塘發現大量垃圾口罩：

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行到小巴站，轉左上樓梯，行菠蘿壩自然教育徑，想不到就在自然教育徑的木牌下，已經見到被丟棄的口罩，而在另一邊的坑渠亦有一個口罩。行到引水道旁的空地，見到有個摺得很整齊的口罩在路中心。

途中，遇上一個清理行山徑垃圾的清潔工，他表示沿路的口罩不算太多，只見他的垃圾袋中有幾個口罩。記者轉頭回到小巴站，沿城門道往主壩方向行，在馬路兩旁都見到數個口罩，有一兩個亦摺得非常好，估計是行山人士上山前將口罩摺好放在衫袋或褲袋，但行山期間不慎從袋中掉出來。

記者沿城門道行到燒烤場，之後沿小徑落到梨木村邨，全程3.5公里，影到26個被棄在山路邊的口罩。值得留意的是，沿路還見到6個被丟棄的口罩包裝膠袋。

行山時見到口罩包裝膠袋：

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行山專頁「痴hike線 Crazy Hiking Squad－CHS.HK」上周四在Facebook上表示，行山時見到很多口罩，他表示在很多熱門行山徑，短短幾公里路上，就發現到不少口罩。他接受記者查詢時表示：「的確係最近武漢肺炎出現後，才有口罩垃圾，過往幾年行山都從未見過有棄置的口罩在山頭。」

他上周行飛鵝山自殺崖時，影了幾張垃圾口罩的照片，放到專頁上，他呼籲：「使用過的口罩理應包好放進垃圾桶才能避免疾病傳播，把口罩隨便掉在山上是極不衛生的行為，希望違者自重！」

另一行山專頁「香港山女 Mountain Girl HK」上周六到北區老鼠嶺行山，途經蓮麻坑路，她表示短短5公里路已經看到至少11個口罩，「當然是近日才見到口罩垃圾，因為都是這個多星期才開始多人戴口罩」。她也想不到在如此冷門的行山路線上，都見到那麼多口罩，她表示：「一些偏僻的地方少人清理就更容易累積口罩垃圾。」

她將影到的口罩照片放到專頁上，並指口罩垃圾「不但污染環境，破壞大自然，還要在現在非常時期肺炎肆虐四處散播病菌，非常要不得」！她續表示：「這個時候大家還以為行山人少比較安全，但這樣不是反而更高危嗎？」

她呼籲行山人士小心處理用過的口罩，「請大家注意衛生，帶走自己的垃圾，包括口罩，並適當地丟棄，更要小心防止無心之失被風吹掉到大自然中。」