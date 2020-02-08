【港超聯．半季分析】另類聯賽榜排名大逆轉　理文成最大受害者？

港超聯經歷9月至10月間一輪延期潮後，大部份球隊終在1月完成半季聯賽賽事，季初豪擲5,000萬元班費組軍的富力R&F，在爭議聲中暫以9戰22分高踞榜首。 這半季間曾有人說過「高Q大棍對香港足球沒有幫助」，也有指「靠外援是本地波特色」，究竟若然沒有死球、沒有外援，聯賽榜會變成怎樣？適逢港超在武漢肺炎肆虐期間休戰，記者嘗試分析各種假設下的聯賽排名及分數，為讀者帶來不一樣的半季總結。

港超半程積分榜。（01美術製圖）

港超聯戰畢半季後，聯賽榜明顯分裂成「爭標組」跟「護級組」。排行第5位的東方龍獅仍屬「爭標組」，跟富力只有6分差距；惟東方同時卻以7分拋離「護級組」的和富大埔，而「綠衫軍」跟榜尾的標準流浪也僅得4分之差，護級形勢仍未明朗。

值得一提的是，聯賽至今保持不敗的傑志，跟理文仍有一輪補賽有待進行，因此目前兩軍在數據上稍為輸蝕，且在下列部份分析上或會有所偏差。

富力開季盡顯霸氣，9場共攻入35球之多，成為港超半程冠軍。（資料圖片）

理文創主場金身 富力南區成績平穩

港超主客制一直為人詬病，皆因主場一般由康文署管理，除地區球隊以外，部份球會平日甚少於主場訓練；加上香港交通方便，球隊作客無需長途跋涉，主場觀眾也不算多，令球隊較難坐擁「主場優勢」。直至富力於2017至2018球季以中國廣州燕子崗體育場作主場，港超球隊才算真正體會「作客」滋味。

港超半程主場積分榜（01美術製圖）

港超半程作客積分榜（01美術製圖）

今季由將軍澳運動場搬至深水埗運動場的「黃黑軍團」理文，這半季打造出主場金身，錄得4勝1和的不敗戰績。當中包括以1球擊退勁旅東方，勇挫富力成為主場表現最佳的球隊。後者主場成績同樣驕人，5戰共取12分，並20度攻破敵軍大門，平均每場主場有4球進帳。不過，外界雖普遍認為地區球隊可獲更多主場球迷撐場、推動球隊，惟無論佳聯元朗或和富大埔，上半季的主場戰績都未見突出。

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理文曾在港超第9周賽事中主場以1球擊敗東方龍獅，今季聯賽於深水埗運動場維持不敗。（資料圖片／袁志浩攝）

至於作客方面，冠忠南區與富力均未錄敗績，兩軍無論於主場及作客的表現都相對平穩，或許是他們能位列首次席的原因之一。不過在主場聯賽榜中居首的理文，作客發揮卻明顯不似預期，先後不敵爭標勁敵富力及東方。而東方客戰表現則較主場時好，平均每場作客取得2分；球隊餘下半季只剩作客南區、大埔及流浪3戰，或有機會延續客戰不俗的走勢。

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要數到東方今季作客最經典一仗，必定是4：0大破富力，是後者今季至今於燕子崗的唯一敗仗。（相片來源：香港足總）

港超半程分析—「沒有下半場的積分榜」。（01美術製圖）

飛馬流浪慢熱 大埔尾段頻失守

若所有比賽以首45分鐘戰果作結，富力依然穩坐聯賽榜榜首，其上半場入球之多、失球之少，皆在港超中數一數二。不過富力、南區及東方於此假設下的分數都減少，這或許跟其入球分布有關，3支球隊的上下半場入球比例約4：6；相反，傑志及理文的入球時間就較平均，比率接近「五五開」。

同樣道理，飛馬與流浪兩隊可說是相對上踢得慢熱，其入球分布主要集中於下半場，比率高達7至8成。當中例如飛馬於去年10月20日鬥愉園，就曾在落後3球下，下半場26分鐘內連入3球追平；流浪也先後憑最後10分鐘的入球，逼和傑志與元朗，並絕殺飛馬全取3分。

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流浪今季多度於最後10分鐘發力，取得不少分數。（資料圖片／袁志浩攝）

另一邊廂，元朗及大埔下半場表現較為不濟，兩軍多度於尾段未能守住勝局。大埔季初更曾連續3場在領先下最終失分而回，令兩隊於「上半場聯賽榜」內不論排名與分數都上升，證明他們於餘下球季必須改善體能或防守集中力，避免重蹈覆轍。

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大埔尾段頻頻失守，22個失球中有15個來自下半場。（資料圖片／袁志浩攝）

港超半程分析—「沒有外援的積分榜」。（01美術製圖）

外援佔理文入球逾8成 大埔需覓辛祖接班人

然而如果不計算由外援取得的入球，去屆聯賽錦標得主大埔將跳升至次席，分數上更一舉增加11分之多。這主要因為大埔依靠外援入球的程度相當低，僅佔約25%，比第二少的南區（50％）相差一半。

不過此亦源於大埔擁有兩位入球能力甚高的入籍兵辛祖及中村祐人，前者鬥飛馬與傑志時均「單天保至尊」，助球隊搶分；至於大埔硬撼東方一役，兩人則合力取得3球進帳，最終戲劇性逼和敵軍。在辛祖去年尾跟「綠戰士」提前解約下，早前有指大埔將羅致前蔚山現代翼鋒金承龍，或有望填補球隊進攻上的空缺。

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辛祖（右）是大埔上半季的主要進攻泉源，惟此射手季中已轉會至東方龍獅。（資料圖片／袁志浩攝）

至於下游球隊如愉園、飛馬及元朗，入球來源都集中於外援身上，比重逾7成；前列球隊的入球分布則較分散，以富力、南區與東方為例，華人球員的入球比率一般維持於4至5成。可是被視為爭標份子之一的理文，在此「另類」聯賽榜上分數卻大跌，華人之中僅得顏樂楓及李康廉曾為球隊建功，其餘逾8成入球（13球）均由援將尼迪利、基華尼頓、沙普夫、迪奧高跟亞哥斯達取得。

不過即使尼迪利於12月中至1月初曾因傷休戰，「黃黑軍團」也有其他外援及時挺身而出，助球隊於各項賽事中取得2勝1負。因此理文或許並非只依靠個別外援，其建立的進攻體系及戰術才是致勝關鍵。

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港超半程分析—「沒有老將的積分榜」。（01美術製圖）

飛馬靠年輕外援大躍升 理文大埔老化？

由於部份外援直至生涯後期才會選擇來港效力，當中甚至有球員會留守7年至領取特區護照；加上本地波節奏偏慢，令聯賽中不乏30歲以上的老將。有球迷曾笑說港超是U40球員的比賽，但假若港超沒有這班球員，聯賽又會是如何？

在這情況下，理文跟大埔兩支球隊入球將大大減少，反映陣中老將對兩軍影響甚大，而這也並非只限於進攻方面。以理文為例，35歲的尼迪利為球隊進攻泉源外，鎮守中路的後衛列斯奧雖年屆37歲，地位亦舉足輕重；此子10月尾至11月初首度缺陣時，理文便於兩場賽事中錄得連敗並失8球。幸情況及後明顯改善，球隊12月在列斯奧避戰下也連續3場力保不失，包括聯賽擊敗東方及銀牌準決賽淘汰大埔的大戰。

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列斯奧擁有多年港超經驗，對理文防線相當重要。（資料圖片／袁志浩攝）

相反，球員平均年齡較輕的愉園、飛馬及元朗，加上以查維斯及夏志明兩位當打球員攻堅的南區，入球量未有受太大影響，足證4隊老化問題未算嚴重。當中飛馬驚人地以5勝1和3負的成績升至季席，背後原因來自外援查理士、米哥加斯洛及佐佐木周，3人年齡相對上較其他港超外援年輕，在計算上從而佔優。

至於愉園，半季8個入球中僅得1球（12.5％）由30歲以上球員（摩域治）取得，小將袁世傑、朱偉均及黎培基等都獲不少上陣機會，而朱與黎更成功拿下職業聯賽首球，履行季初許下培育年青球員的承諾。

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黎培基（右）於鬥元朗時主射罰球破網，是今季港超其中一位新星。（資料圖片／袁志浩攝）

港超半程分析—「沒有死球的積分榜」。（01美術製圖）

理文死球贏口碑 富力成搏12碼之冠

在主帥陳曉明帶領下，理文今季的各種死球戰術均獲得球迷讚賞，球員無論於角球、罰球上都花盡心思。「黃黑軍團」12月主場鬥東方便屬最佳例子，球隊完半前於右路近底線搏得罰球，結果由顏樂楓接應鄭兆均地波傳送，於禁區頂第一時間撞射入網，並以此球一戰定江山。

理文半季共靠死球創造7個入球（佔全部入球44%），而愉園則是港超中唯一一支死球佔全部入球逾半的球隊，8個入球中有5球均經死球取得，可見球隊相當依賴此最直接的進攻方法。相反，飛馬及傑志則相對上較重視組織，半季分別只得1及2個入球靠死球斬獲。

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理文今季在死球上花盡心思，主理者不時擺出各種暗號。（資料圖片／袁志浩攝）

另一邊廂，理文不但在處理死球進攻上有優勢，球隊僅得兩個來自死球的失球，且均屬12碼，可見球員於死球企位及部署上都下過苦功。至於愉園及飛馬則在面對高空轟炸時較遜色，兩隊各6度被敵軍以死球攻破大門，下半季必須加強防範。值得留意的是，上半季富力由伊高沙托尼及盧均宜兩人，4度搏得極刑機會並取得入球，屬港超之冠，相信其他球隊防守這兩位側擊力甚強的球員時要多加小心。