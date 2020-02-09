【英超．有片】屈福特後衛轟精彩烏龍球　痛失護級重要3分

烏龍球這回事，若是無心之失，雖可恨，但也會得到原諒。 但正在護級的屈福特，好不容易將1：0的勝局守到78分鐘，卻因後衛馬里亞柏一記災難式的烏龍球，未能全取3分，若你是球員或球迷，又會有什麼想法？

正在榜尾苦苦掙扎的屈福特，作客同樣位處下游的白禮頓，是一場重要的護級戰。19分鐘，屈福特就由杜哥利在中路自行推進殺入禁區、扣大位右腳一抽入網，而1：0的領先優勢，他們一直苦苦地守到78分鐘，直至那記烏龍球的出現。

78鐘，難以置信一幕出現了－－白禮頓右路快攻，伊朗國腳查漢巴克殊傳中，本來威脅不大，皆因遠柱的格連梅利等球員都未及接應。誰料到，馬里亞柏竟突然像突破越位的前鋒般衝前，一記「撞射」將皮球送入網窩？門將賓科士打也只能一臉無奈。

多角度觀看馬里亞柏的烏龍球：

+ 5 + 4 + 3

白禮頓對屈福特精華：

儘管屈福特主帥皮亞臣（Nigel Pearson）賽後還是大方地說：「那（烏龍球）很不幸」，但球迷可不這麼想。賽後在twitter搜尋馬里亞柏的名字，盡是一片罵聲，除批評其表現差劣，還有不少屈福特球迷要求將他解僱：「這應該是馬里亞柏最後一次為屈福特上陣了，他根本不夠好……請盡快離開吧！」這已算很有禮貌，還有許多球迷直接說：「炒了他！」

英格蘭頂級聯賽史上著名「烏龍王」（只列部份）：