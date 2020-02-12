【英冠】列斯聯、賓福特門將鬥失誤　前皇馬二龍肉酸犯錯導致失波

英冠前列大戰，列斯聯及賓福特的門將鬥犯錯，首先是列斯聯的卡斯拿接應回傳控甩腳，被賓華馬開紀錄，之後到賓福特的大衛拉耶在角球手槌打空氣，被李安谷巴射成1：1完場。

這兩名西班牙門將的失誤之中，以卡斯拿較「肉酸」，當時毫無壓力，隊長李安谷巴從左路回傳到龍門口，卡斯拿應該有很多時間從容處理，但他控甩腳，想追回皮球時，發現賓福特的賓華馬已經趕到。儘管卡斯拿奮力一撲，但都沒有用，勤力的賓華馬在25分鐘一射破網。

33歲的卡斯拿經驗豐富，是皇馬青年軍出身，之後轉到愛斯賓奴，在西甲站穩陣腳，到2015年回歸母會，擔任副選門將，直至去年獲比爾沙的邀請，到英冠落班效力列斯聯。

列斯聯門將卡斯拿。（Getty Images）

賓福特門將大衛拉耶就在38分鐘的角球判斷出錯，他打算打手槌，但在人馬沓雜的禁區之中，他無法打中皮球，場面一片混亂，最後由李安谷巴快一步搶到皮球，一射入網，為作客的列斯聯追成1：1。兩隊換邊後沒有紀錄，維持1：1完場。

賓福特門將大衛拉耶。（Getty Images）

賽後，列斯聯主帥比爾沙被問到卡斯拿的失誤時，他說：「卡斯拿不需要我任何安慰，因為我一直都支持他的所有決定。」