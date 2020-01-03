【英冠】朗尼首披打比郡球衣出戰　地標戰領軍獻助攻兼贏波

朗尼離開英格蘭球壇一年半，再度以球員身份亮相球場，朗尼穿上打比郡32號球衣，戴上隊長臂章領軍出戰英冠賽事，朗尼今仗除了戰足90分鐘外，更交出一個助攻，在打比郡地標戰旗開得勝。

曾效力愛華頓及曼聯的朗尼（Wayne Rooney），在2018年夏天離開英格蘭，轉戰美職聯，在一年後與華盛頓聯隊完約，並以球員兼教練身份加盟英冠的打比郡，重返英格蘭球壇，在去年11月已開展其教練工作。

因為冬季轉會窗在1月1日才重開，朗尼最早在英冠聯賽對班士利一仗首度登場，主帥高古早前亦特意為朗尼降溫，表示要給予該名前英格蘭國腳時間適應。

相隔一年半，朗尼再度以球員身份亮相英格蘭聯賽。（路透社）

朗尼披打比郡球衣的首場賽事（按圖放大）

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今季僅排聯賽中游的打比郡，今仗主場迎戰在降班區域的班士利（Barnsley），朗尼披起32號球衣正選上陣，並戴上隊長臂章，與一眾主場球迷見面。朗尼在今仗並非擔任正前鋒，而是推後一格飾演中場中，並戰足90分鐘，在上半場末段開出罰球，其準繩長傳間接助球隊取得領先，造就隊友積克馬利諾（Jack Marriott）建功，結果球隊以2：1力克對手，並以勝仗開展朗尼在打比郡的生涯。

朗尼以隊長身份戰畢全場，並交出一個助攻。（Getty Images）

朗尼全場助攻助守 高古：球隊重要一員

根據足球數據網站《Whoscored.com》，朗尼在今仗錄得73%的傳球成功率及3個成功攔截，以經驗協助球隊的攻守。打比郡主帥高古賽後表示，朗尼在陣中至關重要，「朗尼在今仗扮演重要的角色，他在兩個入球中亦有貢獻，展示了過人的傳送能力，十分高興看到他的優秀表現並戰畢全場。」

朗尼在踢足全場後，表示自己的體能狀況良好，「我為了今場賽事花了不少苦功準備，而過程絕不容易，但一切也是必經的階段，我在今仗後感覺不錯，更重要的是為球隊帶來勝利。」